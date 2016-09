Modrožlutý sen. Mohou fotbalisté Zlína vyhrát ligu?

Ale my si to představit můžeme. Co se stane, pokud ve Zlíně zůstane fotbalová euforie, která trvá už sedm kol? Skutečně nemůže ligu šokovat ještě víc?

j„Může. Strašně se mi líbí. Zažraní Valaši. Jsou v laufu, nabití energií. Mají výborný presink, fantastický přechod do útoku. Ukradnou soupeři míč na půlce, jedna kolmá přihrávka a frnk, už jsou připravení na střelu,“ s obdivem vyprávěl bývalý trenér Uličný den po šlágru kola.

Modrožluté zlínské dresy v sezoně zatím neprohrály, vedou tabulku a mají nejlepší skóre ze všech. Porazily silný Liberec, mistrovskou Plzeň, v derby si smlsly na Slovácku, výhru na Slavii ztratily v poslední vteřině a naposledy hrozily Spartě, se kterou uhrály remízu 1:1.

Samozřejmě to může být záchvěv, který se brzy rozplyne, ale všechno nasvědčuje spíš tomu, že Zlín bude kousat. Může prožít převratnou sezonu. „Loni si vyzkoušeli, jak se po skvělém podzimu nesmí odehrát jaro. Hráči se lekli toho, co by se mohlo stát. Jsou poučení. Letos jsou mentálně daleko odolnější a připravenější,“ porovnává trenér Verner Lička.

Abychom připomněli, před rokem byl Zlín nováčkem, který hrál odvážně a po podzimu držel velmi solidní šesté místo. Jenže na jaře nevyhrál. Ani jednou! Kouč Bohumil Páník neměl jistotu, že ho vedení podrží. Nakonec zůstal a teď je znovu trenérskou kometou.

Tak co, může váš kolega se Zlínem vyhrát ligu, pane Ličko? V telefonu se ozval Ličkův upřímný smích: „To jste mě docela zaskočil.“ Po chvíli přemýšlení: „Upřímně si myslím, že pravděpodobnost je malá, ale proč by ve Zlíně nemohli snít? To přece není žádný zločin. Bob Páník je pro mě zárukou, že mužstvo zůstane na vysoké úrovni. Je to charakter a do týmu si vybírá jen charakterní typy.“ „Bobe, klobouk dolů. Jsi frajer,“ přidal se Uličný.

Páníkův kamarád Uličný si dobře pamatuje, jak se Zlínem uhrál remízu 1:1 proti Spartě. To bylo slávy! V roce 1993. „Při vší úctě k mým tehdejším chlapcům, tohle je úplně jiná dimenze. Věřím, že současný Zlín opravdu může útočit na poháry.“

Zlín, který na rok potřebuje jen 65 milionů korun, což je pakatel ve srovnání se Spartou nebo Plzní? Zlín, který hrál v pohárech pouze jednou? Pomineme-li dvojnásobnou účast v letním Intertotu, patřil do Evropy jen v roce 1970, tehdy samozřejmě ještě jako Gottwaldov. Vyhrál Československý pohár, proto si mohl vyzkoušet Pohár vítězů.

„Jak znám Boba Páníka, tak on veškerou euforii brzdí. Řekne vám: Máme sedmnáct bodů, tak ještě třináct a jsme zachráněni,“ poví Lička. Jenže „Ševci“ ze Zlína se tentokrát očividně rozjeli za daleko smělejším cílem. Hráči jako Holík, Živulič, Vukadinovič, Jugas, Diop, Dostál nebo Hnaníček prožívají krásný fotbalový sen a doufají, že se jen tak neprobudí.