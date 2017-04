Zlín chce v semifinále fotbalového poháru proti Slavii změnit historii

Ať už se na to díváte z jakéhokoliv úhlu pohledu, těžko mohl dostat jeho tým náročnější úkol. „Momentálně je to nejlepší české mužstvo,“ ví Páník.

A nejen proto, že pět kol před koncem vede Slavia ligu. Pod taktovkou trenéra Jaroslava Šilhavého neprohrála 24 soutěžních utkání v řadě!

„Jsou v laufu. Dokáží dávat spoustu branek. Mají kvalitní a široký kádr a minimum zraněných, což je posouvá někam jinam. Požene je plný stadion,“ vyjmenovává Páník přednosti soupeře.

I proto neřeší, koho Šilhavý postaví. Sám má se svými asistenty kupu starostí s poskládáním zdravé jedenáctky.

ON-LINE Utkání Slavia - Zlín sledujte od 18:30 v podrobné reportáži

Listina zraněných zlínských hráčů se každým týdnem prodlužuje. Mimo jsou útočníci Beauguel s Diopem, střední záložníci Janíček s Živuličem, fit není rychlík Vukadinovič a poslední ligový zápas nedohráli ze zdravotních důvodů Traoré, Kopečný a Fantiš.

„Nebrečíme. Budeme hrát s tím, co máme. Hráči, co nastoupili na Bohemce chytili šanci za pačesy a zaslouží si důvěru,“ chválil Páník náhradníky.

Díky svátečním střelcům ukončil Zlín sérii deseti ligových kol bez výhry. Hráči tak načerpali před pohárem povolený doping. „Když pracujete a nedostavují se výsledky, začínáte o sobě pochybovat. Tahle výhra nám pomůže,“ věří Páník.

Nepříjemností je, že Zlín se vrací do hlavního města po pouhých dvou dnech. Že by zůstal v Praze, nad tím Páník neuvažoval. „Už jsme si to na jaře vyzkoušeli při dvojzápase s Libercem a Jabloncem. Rozdíl je ale v tom, že teď jsme měli o den méně času na přípravu,“ připomněl kouč Zlína.

O to větším favoritem Slavia je. „Hraje se na jeden zápas, je to vabank. Někdy to vyjde, někdy ne.“