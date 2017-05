Historická šance. Fotbalový Zlín hraje o cennou trofej i o miliony

„Je to zápas, který může všechno změnit. Větší utkání jsme za mého působení v klubu nehráli,“ nezastírá majitel Zdeněk Červenka.

Když v roce 1970 tehdejší TJ Gottwaldov ovládl premiérový ročník Československého poháru, bylo Červenkovi čtrnáct let. Stejně jako současnému trenérovi zlínského mužstva Bohumilu Páníkovi.

„Je to největší utkání mé kariéry,“ přiznává také Páník, který sbíral trenérské úspěchy především v Polsku. Pohárové finále je pro něj premiérou. „Pro klub, pro zlínský fotbal, vůbec pro celý region je to důležité střetnutí. Může být mezníkem,“ upozornil zkušený kouč.

Zatímco v roce 1970 bral klub za účast v dnes už zaniklém Poháru vítězů pohárů drobné, letošní postup by ho za příznivých okolností mohl ekonomicky a sportovně zajistit na několik let. Ve Zlíně se přitom inspirují příkladem Plzně.

„Díky účasti v evropských pohárech se dostávala k financím a zkvalitňovala kádr. Může se to stát i tady,“ věří Páník.

Vítěz poháru půjde minimálně do závěrečného předkola Evropské ligy, kde ho však čeká silný soupeř. Vyřazený dostane „bolestné“ v přepočtu sedm milionů korun.

Ale pokud příští středu ve finále Evropské ligy Manchester United porazí Ajax Amsterdam, český tým postoupí přímo do hlavní fáze soutěže. A to už by pro Zlín i pro Opavu bylo jako vyhrát jackpot: prémie 70 milionů korun, šest atraktivních zápasů, sláva, pozornost celého kontinentu...

„Tím, že marketing UEFA funguje lépe a lépe, se Evropská liga stala obrovsky atraktivní. Zápas Manchester - Ajax si dovedu představit jako čtvrtfinále nebo semifinále Ligy mistrů,“ říká Páník. „Uděláme všechno pro to, abychom vyhráli, a věřím, že vyhrajeme.“

Zlín na jaře v první lize tápe, a když v ní definitivně přišel o naději na postup do Evropy, vsadil všechno na jednu kartu - MOL Cup. V nejvyšší soutěži tak nechal odpočívat klíčové hráče, kteří nebyli stoprocentně v pořádku.

„Drobné bolístky jsou pořád, ale tady už nebudeme nikoho šetřit. Půjdeme i do rizika, aby odbojovali třeba poločas a nechali se vystřídat,“ naznačil Páník.

Hráče se snaží uchránit od všech rušivých vlivů. Už po pondělním tréninku vyrazila zlínská výprava do dějiště finále, před oficiálním předzápasovým tréninkem na Andrově stadionu zůstali hráči na hotelu. „Tím jsme dali hráčům jasně najevo, že už se mají soustředit jenom na fotbal a neřešit nic jiného,“ zdůraznil trenér Zlína.

Bookmakeři favorizují jeho tým, vzhledem k posledním výkonům a výsledkům finalistů to však v utkání vůbec platit nemusí. Zlín je mezi elitou nejhorším mužstvem jara, vyhrál jen jednou. Opava po šesti vítězstvích za sebou bojuje ve druhé lize o postup, na druhou Ostravu ztrácí tři body.

„Utkání nemá favorita,“ soudí Páník. „Pokud vyřadili čtyři prvoligová mužstva, tak to není náhoda.“

Finálového soka podrobně mapuje od semifinálového vítězství v Mladé Boleslavi.

„Hrají dlouho pohromadě, jsou soudržní. Zbytek si necháme pro sebe. Je důležité, abychom jejich sílu dokázali eliminovat. Někdy může být síla soupeře i slabinou,“ nadhodil Páník, že se chystá protivníka zaskočit.

Finále, které je vyprodané, bude také soubojem fanoušků. Oba kluby vyznávají žlutou a modrou barvu. Na zápasy Evropské ligy se však můžou těšit jenom vítězové.