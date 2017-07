Krutý zlínský start: prohra, vyloučený Traoré, Jiráček ve špitále

„Je to velká škoda, skoro celý zápas hrajeme v devíti, v závěru v osmi, přežijeme spoustu šancí a pak dostaneme takový gól po autu. Mrzí to,“ štvala zlínského gólmana Stanislava Dostála branka z 84. minuty. Střelu k tyči vyrazil přímo na nohu Pulkraba, který zblízka rozvlnil síť. „Takový zápas jsem v lize ještě nehrál, ale na to musíme být připravení.“

Zlín provázela smůla už před utkáním, ze zdravotních důvodů vypadl z očekávané sestavy exliberecký obránce Bartošák, z osmi letních posil se tak v zahajovací jedenáctce objevilo pouze trio záložníků Ekpai, Jiráček, Holzer, který jako jediný střetnutí dokončil.

Ještě před Jiráčkem nuceně střídal další bývalý hráč domácích Ekpai, lehce zraněný šel na lavičku rovněž útočník Diop, který tam pak ledoval pravé stehno.

Veškeré zlínské plány naboural brzký odchod Traorého, který se vykartoval po dvou nic neřešících žlutých faulech během pouhých 19 minut.

„Mrzí mě první karta, myslím, že protihráč uklouzl. Podle mě necitlivé. Ale pak se musí (Traoré) chovat jinak a nemůže udělat takový faul,“ zlobil se trenér Bohumil Páník na vyloučeného hříšníka.

„Nikdo mu nic nevyčítal, ale moc dobře ví, že oslabil tým. Do té doby jsme působili celkem kompaktně,“ přidal se Dostál.

Oslabení hosté se pak soustředili především na precizní defenzivu, byť v závěru první půlky zahrozili Beauguel s Ekpaiem, proti jejichž střelám se vyznamenal brankář Kolář. A když už Ekpai dopravil míč hlavou do sítě, stál v ofsajdu.

Zlínský zmar vygradoval v 74. minutě, kdy si po nešťastném dopadu na zem vykloubil rameno Jiráček, a protože Páník předtím využil všechna tři střídání, zůstalo hostům jen osm hráčů v poli.

„Byl to zápas blbec. Člověk uvažuje, jestli to vůbec dohraje. Jestli si tam zase ještě někdo nelehne. Nakonec jsme to sportovně dohráli, hráči, co byli na hřišti, prokázali obrovskou odolnost. Vzhledem k chování některých hráčů jsme si ten bod asi nezasloužili,“ uznal kouč Zlína, který se tak domů vracel bez bodu a také bez Jiráčka, jenž musel do nemocnice. „Rameno nešlo nahodit zpátky,“ informoval.

O první ligové body tak Zlín zabojuje v sobotní domácí premiéře v moravském derby s Brnem, které také na úvod prohrálo.