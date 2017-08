Zlínský kouč Páník po losu: Jakýkoliv bod, který uhrajeme, bude dobrý

„V Evropské lize si nemůžeme vybírat. Všichni jsme viděli Plzeň, jak se do základní skupiny prohryzali s nasazením života,“ řekl zlínský trenér Bohumil Páník.

„Fanoušci asi čekali atraktivnější soupeře. Pro ně je to trošku zklamání, ale pro nás bude každý zápas v Evropské lize velká zkušenost,“ dodal obránce Tomáš Janíček.

Zlín měl jako vítěz domácí pohárové soutěže účast ve skupině jistou, vyhnul se tak zrádným předkolům. A teď se těší, že si největší úspěch v novodobé historii užije. Navzdory neatraktivnímu losu.

„Lokomotiv Moskva je velké mužstvo, Kodaň je velké mužstvo a Tiraspol je taky velké mužstvo. Pouze my jsme menší mužstvo,“ usmíval se Páník. „Jsme rádi, že v této společnosti vůbec můžeme být a že si proti takovým týmům můžeme zahrát,“ dodal.

„Myslím, že teď po losu už každému došlo, že hrajeme Evropskou ligu. Všichni se těšíme,“ doplnil útočník Lukáš Železník.

Favoritem skupiny je FC Kodaň, kam v létě ze Slavie zamířil stoper Michael Lüftner. I duely se zbývajícími celky však budou pro Zlín hodně těžké. „Ono to tak vypadá, že by to mohli být hratelní soupeři, ale když se podíváte na jejich rozpočty a co všechno tamější fotbal pojímá, tak musíme být trošku při zdi. Myslím, že jakýkoliv bod, který uhrajeme, bude dobrý,“ popsal Páník.

Na losu se snažil hledat hlavně pozitiva. „Kodaň má nádherný stadion, proti Lokomotivu jsem hrál, když jsem trénoval v Poznani. Porazili jsme je 2:1 na soustředění ve Španělsku, to už je ale hodně dlouho. Jedeme na krásné stadiony, v Tiraspolu je celý komplex, který až uvidíme, asi nám spadne brada,“ poznamenal zkušený trenér.

Informace o prodeji vstupenek zveřejní Zlín během nadcházejícího víkendu. Předprodej by měl začít už příští týden. Lístky se budou prodávat na webových stránkách klubu a pokladnách stadionu, následně pak v omezeném množství i na Andrově stadionu v Olomouci, kde bude Zlín hrát své domácí zápasy.