Mehanovič odmítl Rusko. Zlín mě chtěl dřív, říká bosenský záložník

„Seběhlo se to strašně rychle. Nečekal bych, že to takhle dopadne,“ říká nová ofenzivní akvizice účastníka Evropské ligy.

V pauze duelu se Zlínem jste naštvaně reagoval na střídání a na druhý den v klubu skončil. Jak to bylo?

Už před sezonou jsem se bavil s panem Peltou (šéf Jablonce), že bych šel někam na hostování. Nakonec jsme se dohodli, že zůstanu v Jablonci. Po zápase se Zlínem jsem mu ale volal a poprosil ho, jestli by mě uvolnili. Říkal jsem mu, že už není moc času, abych si něco našel. Vyšel mi vstříc, za což mu děkuji. Bylo to trochu jinak, než se to pak prezentovalo.

V Jablonci jste už neviděl budoucnost?

Trvalo to delší dobu. Minut nebylo více než předtím, i když se mi dařilo. Proto jsem chtěl zkusit hostování a pak se třeba do Jablonce vrátit.

Měl jste jiné možnosti než Zlín?

Pár nabídek bylo. Jedna konkrétní přišla ve čtvrtek z Ruska, ale když jsem Zlínu slíbil, že přijdu, tak jsem dojel.

A kdyby se ruská nabídka objevila dřív?

Myslím, že i tak by to vyhrál Zlín. Málokdo věděl, že jsem volný hráč, a Zlín se ozval první. Nebylo co řešit. Měl o mě zájem dříve, když jsem byl ještě hráčem Jablonce. To mě přesvědčilo nejvíce.

Jak zásadní roli hrála Evropská liga?

Obrovskou. Nikdy jsem ji nehrál, těším se. Hrajete více zápasů, ještě do toho český pohár, takže je více příležitostí ukázat se.

Jenže tady je ještě nabitější konkurence než v Jablonci.

Konkurence je všude, je zbytečné se o tom bavit. Je na nás, hráčích, abychom se s tím vypořádali.

Úplně do neznáma jste nešel, že?

Znám se s Adnanem Džafičem (bosenský krajan), s Petrem Jiráčkem z Jablonce. Když jsem trénoval s dorostem Mladé Boleslavi, hrával tam Tomáš Janíček. I když jsme toho moc v Podbrezové spolu neodehráli, výborný vztah mám s Pablem Podiem. Zrovna před zápasem Zlína v Jablonci jsme se bavili. Jenom si to ve Zlíně pochvaloval, což mě také přesvědčilo.

Jak na vás působil Zlín jako sok?

Dobře. Rychlé kraje, vědí, co chtějí hrát, mají zažitý systém. Vím, že se jim dařilo na podzim, na jaře to bylo horší, ale tak to ve fotbale chodí.