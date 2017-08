Los je tady: fotbalový Zlín se chce vyhnout cestám na východ

„Osud rozhodne,“ říká sportovní manažer Fastavu Zlín Zdeněk Grygera.

Určitá přání ale z klubu zaznívají. „Chtěl bych se osobně potkat s Petrem Čechem,“ zmiňuje gólman Stanislav Dostál svého brankářského kolegu, jehož Arsenal je vůbec nejslavnějším účastníkem letošního ročníku Evropské ligy. „Kromě Arsenalu by to ale chtělo i někoho hratelnějšího,“ uvědomuje si Dostál.

Ve Zlíně se především chtějí vyhnout dalekému cestování na východ, hlavně do kazašské Astany. „To ani nepřivolávejme. Já bych si přál i nějaký italský tým,“ připomíná Grygera, že z dob hráčského působení v Juventusu Turín má na Itálii stále příjemné vzpomínky. V nabídce budou Lazio Řím, Atalanta Bergamo a víceméně jistě i AC Milán, pro který měla být večerní odveta 4. předkola jen formalitou.

Celkem se včera po uzávěrce vydání hrálo 22 utkání, po nichž bude jasné rozdělení 48 účastníků do čtyř výkonnostních košů podle klubových koeficientů.

Zlín má coby evropský debutant jistotu, že bude patřit do nejslabšího koše. Horší koeficient má pouze švýcarské Lugano, jen o maličko líp je na tom třeba pražská Slavia. Naopak Plzeň, pokud včera večer postoupila přes kyperskou Larnaku, by měla patřit do prvního výkonnostního koše.

Slavii i Plzni se však Zlín vyhne, jedním ze základních pravidel losu totiž je, že v žádné skupině nesmí být více týmů ze stejné země.

Do Monaka s Grygerou ze Zlína odcestoval také majitel klubu Zdeněk Červenka, ředitel Leoš Gojš a sportovní sekretář Lukáš Pantálek.

„Jde o významnou událost. Je to den, kdy se na jednom místě sejde mnoho lidí ze špičky fotbalu. My jsme rádi, že u této příležitosti můžeme být a zároveň se zařadit po bok věhlasných klubů,“ poznamenal Grygera.

Hned ale zdůraznil, že rozhodně nejde o nějaký výlet. „Jedeme na takovou akci poprvé, ale máme zprávy, co se tam bude dít. Budeme mít hodně práce. Účastníci každé skupiny se po losu musí sejít a začít řešit organizaci jednotlivých zápasů.“

Ubytování, doprava, vstupenky. To bude okamžitě téma nejen pro funkcionáře, ale i pro zlínské fanoušky. Jasné jsou termíny zápasů: 14. a 28. září, 19. října, 2. a 23. listopadu a 7. prosince. A také fakt, že Zlín domácí utkání sehraje na Andrově stadionu v Olomouci.

Kteří soupeři tam asi na podzim dorazí?