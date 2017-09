Zlínský fotbalový klub měnil logo. UEFA mu zakázala jméno sponzora

„Aby mohl v názvu zůstat sponzor, musí být spojený s klubem delší dobu. Jak dlouho, to si určuje UEFA,“ vysvětluje generální sekretář České fotbalové asociace Rudolf Řepka.

A to je případ Tiraspolu, který podporuje fotbalový klub z Podněstří od jeho založení v roce 1997.

Stejně jako Fastav má smůlu také rakouský výrobce energetických nápojů Red Bull, jenž od roku 2005 sponzoruje Salzburg. V domácí lize a v evropských pohárech používá rozdílný název a logo.

Moravský klub bude v Evropské lize nastupovat pod historickým názvem FC Zlín, který krátce používal v roce 1996.

„Vím, že to byla podmínka. Beru to sportovně. Jsme rádi, že jsme se vůbec do Evropské ligy dostali,“ je smířený s realitou Fabík. „S partnery klubu jsme se domluvili, že pojedeme na všechny zápasy. Pro nás je to obrovská zkušenost as mančaftem si to užijeme.“

Klubu to však přináší komplikace. Logo Fastavu musí zmizet ze všeho, co se týká Evropské ligy, včetně dresů.