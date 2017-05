Pohárový triumf změní zlínský fotbal. Klub věří, že k lepšímu

Je to pohádka, říká majitel Majitel fotbalového Zlína Zdeněk Červenka řeší dilema. Uvolnit nejžádanější hráče, nebo udržet stávající kádr a ještě ho posílit? Na dopolední setkání s novináři po vítězném finále dorazil s mírným zpožděním a výtečnou náladou. „Omlouvám se, ale musím si vzít něco na jídlo. Nesnídal jsem, jsem sám doma,“ usmíval se majitel zlínského fotbalového klubu Zdeněk Červenka. Jak jste oslavil triumf?

Na stadionu jsem měl velkou radost. Cítil jsem příjemnou únavu. Když jsem přijel domů do Luhačovic, moc jsem toho nenaspal. Dlouho jsem seděl na terase. V lize se mužstvu na jaře vůbec nedaří. Věřil jste mu ve finále?

Byl jsem o tom přesvědčený. Je mi líto Opavy. Před finále jsme se potkali s jejich představiteli a říkali jsme jim, že vyhrajeme. Navrhoval jsem, že si předem rozdělíme odměnu za postup do Evropské ligy – dvě třetiny pro nás, jednu pro ně. Nechtěli, nemají nic. A teď budete fandit Manchesteru United ve finále Evropské ligy...

Nikdy by mě nenapadlo, že za nás v uvozovkách bude hrát tak slavný klub. A nikdy jsem nepřemýšlel ani nad tím, že vyhrajeme nějakou trofej. Vždycky jsem chtěl, aby klub fungoval a byl zdravý po ekonomické stránce. Je to pohádka. Před dvěma roky jsme ani nevěděli, že budeme hrát první ligu, a teď jsme v Evropské. Jak moc se změnil klub za tu dobu, co jste ho převzal?

Je to více než patnáct let. Když jsme poprvé postupovali, nevěděl jsem, do čeho jdu. Učili jsme se za pochodu. Jsem obchodník a tak jsem se vždycky choval i ve fotbale. Úspěchy jsme si nechtěli kupovat. Žít na dluh, to neexistuje. Všechno jsme si poctivě odpracovali. Vítězství v poháru je společný úspěch všech. Vedení, majitele, trenéra, hráčů... Síla zlínského fotbalu tkví v tom, že i když byla krize, dokázali jsme si s ní poradit a vyšli jsme z ní silnější. Mohli jsme v průběhu jara odvolat trenéra, většina klubů by to v naší situaci udělala. Nepodlehli jsme panice, nesoustředili jsme se na krátkodobý efekt.