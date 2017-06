Zlín posílil argentinský záložník Podio, přijde i Van Kessel?

Sedmadvacetiletý Argentinec se přesunul do Evropy před devíti lety v rámci programu italského velkoklubu Inter Milán, předtím jako dorostenec hrál v klubu z rodného města La Playosa. K působení v Itálii potřeboval italský pas, který ale neměl, a tak zamířil do Podbrezové, která s Interem spolupracuje.

„Česká liga je pro mě výzva. Chci si ověřit, zda na ni budu mít. Chtěl jsem po osmi letech změnit prostředí a samozřejmě v mém rozhodování hrála roli i možnost zahrát si Evropskou ligu,“ uvedl Podio na zlínském webu.

Zlín, který po triumfu v domácím poháru postoupil přímo do základní skupiny Evropské ligy, by rád získal také útočníka Gina van Kessela ze Slavie. Čtyřiadvacetiletý reprezentant Curacaa strávil jarní část sezony na hostování v polském Gdaňsku, v Edenu má smlouvu do 30. června 2019.

Nizozemský rodák přišel do týmu čerstvého českého mistra vloni v létě z Trenčína jako nejdražší posila, vysoká očekávání ale nenaplnil. Za Slavii dal pouze čtyři soutěžní góly a nedařilo se mu ani v Polsku, kde naskočil jen do tří ligových duelů.

„Zlín si přeje na hostování Gina van Kessela. Za Slavii určitě vyhovíme. Bude na Ginovi, aby dokázal využít této jedinečné šance,“ uvedl na twitteru předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.