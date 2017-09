Zlín se vrací do fotbalové Evropy, půjde o prestiž i peníze

Když před třinácti lety porazili v Madridu slavné Atlético i s Diegem Simeonem v sestavě v letním poháru Intertoto, pro vývoj zlínského fotbalového klubu to nemělo zásadní význam. Až letošní premiérová účast ve skupinové fázi Evropské ligy může změnit jeho budoucnost na mnoho let dopředu.

„Zlomová sezona byla ta loňská. Kvalifikací do skupiny jsme si zajistili zajímavý finanční bonus, sportovně nás to posunulo mnohem dál,“ zmínil dlouholetý majitel klubu Zdeněk Červenka mohutné letní nákupy posil, které se zastavily na čísle jedenáct.

Už teď má Zlín za účast ve skupině jistých 2,6 milionu eur, přibližně 70 milionů korun, a za každý další získaný bod 120 tisíc eur. Vítězství je honorováno trojnásobkem. Další prémie jsou za první i druhé místo ve skupině a postup do vyřazovací části.

„Všechny peníze, které díky Evropské lize vyděláme, zůstanou v klubu,“ zopakoval Červenka.

UEFA pošle na zlínský účet 99 procent částky v říjnu, zbytek doplatí později i s podílem z nerozdělené sumy, kterou tvoří peníze za nerozhodné výsledky ve skupině. Co remíza, to 120 tisíc eur do banku pro 48 účastníků.

Klubu můžou přitéct peníze také za případné přestupy hráčů do zahraničí. Liberec třeba letos v zimě prodal do francouzského Montpellier obránce Lukáše Pokorného za 1,5 milionu eur.

Budou mít zlínští fotbalisté důvod k radosti i v zápasech Evropské ligy?

„Kdyby Liberec nehrál v Evropské lize, těžko by ho ve Francii koupili. Z takových klubů, jako je Liberec nebo my, se do ciziny přímo nepřestupuje,“ upozornil manažer Zlína Zdeněk Grygera. „Na okamžitý prodej hráčů ale evropské poháry nehrajeme. Kádr jsme stavěli, aby byl kvalitní a konkurenceschopný.“

Je jisté, že zlínské zápasy v Evropské lize budou pod větším drobnohledem skautů než duely v tuzemské soutěži. Celková hodnota zlínských hráčů je podle odhadu specializovaného serveru transfermarkt.com 9,95 milionu eur, tedy téměř stejná jako jejich prvního soupeře ve skupině – moldavského Šeriffu Tiraspol. Zlín se ještě střetne s dánskou Kodaní a ruským Lokomotivem Moskva.

„Soupeři možná nejsou tak atraktivní, jak čekali naši fanoušci. Ale jejich herní styl je podobný českému fotbalu a ze sportovního hlediska je to dobrá skupina,“ míní Grygera. O vyhlídkách ale moc mluvit nechtěl. „Opravdovou sílu nám ukážou až samotná utkání. Bavit se o tom, kolik bodů bychom mohli získat, je předčasné.“

Střízlivě hodnotí zlínské ambice trenér Bohumil Páník. „Do evropských pohárů se dostaly velké týmy. My jsme kvalifikaci nemuseli absolvovat. Dva naše mančafty se přes ni vůbec nedostaly,“ připomněl Páník Spartu s Mladou Boleslaví. „Nás potkala shoda krásných situací. Možná to byla odměna za věci, které tady probíhaly.“

Jedinou, ale podstatnou vadou na účasti Zlína v Evropské lize je, že se musí kvůli nevyhovujícímu stadionu Letná stěhovat do Olomouce. Rekonstrukce je v nedohlednu, stánek je v majetku Sportovních klubů Zlín, na nějž dohlíží insolvenční správce.

I proto nebude čtvrteční duel s Tiraspolem s největší pravděpodobností vyprodaný.