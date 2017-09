Šeriff? Je to hořká vzpomínka, říká Hubáček o někdejším vyřazení Slavie

Tehdy obránce sešívaných, od letošního léta vedoucí mužstva prvoligových fotbalistů Zlína.

U nich jste hráli 0:0, doma 1:1. Jaké to byly zápasy?

V Tiraspolu byli lepší oni, ale domácí zápas jsme měli pod kontrolou, jenže v poslední minutě jsme si nechali dát hloupý gól, který nás připravil o postup. Tím, že to byla Liga mistrů, negativní pocity se zdvojnásobují. Ve výběru, který jsme před losem měli, byl Tiraspol relativně trpaslík.

Teď ale nehrozí, že by Zlín Šeriff podcenil, že?

Je to strašně dávno, co jsme se střetli, týmy se mění. Díval jsem se na jejich soupisku, mají tam hodně cizinců. S přehledem vedou moldavskou ligu, kvalita tam bude.

Jací byli Moldavané?

Soustředili jsme se hlavně na zápas. Přejížděli jsme z hotelu v Kišiněvu na stadion. Museli jsme přes hranici, všude stáli vojáci, bylo to divočejší. Jsem zvědavý, jak to tam bude vypadat teď.

David Hubáček ještě v dresu Slavie.

Jaké máte povinnosti kolem evropských pohárů?

Teď jsem se třeba naučil tisknout lístky. (úsměv) Na zápasy evropských pohárů můžu už jen hezky vzpomínat. Zajímá mě zákulisí evropských pohárů, nevím, co od toho čekat. Vím, že musím před zápasem na mítink s rozhodčími. Zápisy se už ale dělají elektronicky, ty jdou mimo mě.

Jaký je váš nejsilnější zážitek spojený s poháry?

Postup Slavie do Ligy mistrů. Potom mi utkvěl zápas v boji o Evropskou ligu s Crvenou Zvezdou. V Bělehradu to bylo hodně bouřlivé. Věřím, že kluci si to užijí a nějakým způsobem zvládnou. Je to výzva. Doufám, že uvidím dobrý fotbal.

Nechybí vám ve skupině jeden věhlasnější soupeř?

Mrzí, nemrzí. Možná je to hratelnější, než kdybychom narazili na Arsenal nebo AC Milán. Tam by to asi bylo hodně bez balonu. Zápasy budou mít kvalitu, Lokomotiv i Kodaň jsou dobrá mužstva. Ani v jednom městě jsem nebyl, těším se. Hned první zápas se Šeriffem hodně naznačí, kam můžou směřovat naše ambice.