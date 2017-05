Pohárové oslavy dozněly, fotbalový Zlín se přeladil na ligu s Duklou

„Je to pro nás meta,“ přiznává zlínský kouč Bohumil Páník. Aby na ni dosáhl, nesmí už na jaře prohrát a vybojovat čtyři body.

A to bude pořádně těžké. Hráči musí bleskově přepnout z oslav pohárového vítězství, které doznívaly ještě ve čtvrtek odpoledne.

„Pokud si neuvědomí, že liga ještě běží, ať raději na hřiště ani nechodí. Pochopím, že se oslavuje. Ale odsud posud, na to mají čas po sezoně,“ vzkázal Páník.

„I když teď slaví vítězství v poháru, jak znám trenéra Páníka, budou připraveni,“ míní jeho trenérský žák na lavičce Dukly Jaroslav Hynek.

Zlínští fotbalisté najeli na zápasový režim ve čtvrtek vpodvečer, do Prahy se vydali den před utkáním. A bez dvojice vykartovaných hráčů, kapitán Jugas si za vyloučení ze závěru poháru už přitom do konce sezony nezahraje. Páník mu to však nevyčítal, ve středu obrany může otestovat jeho nástupce Bača.

Ani tak by ale jeho celek nebyl na Julisce kompletní. „Tři hráči dokončili pohár s obstřiky. Nebudu jmenovat, abych soupeři neradil, ale musíme sáhnout do rezerv,“ naznačil Páník, že do boje vyšle náhradníky.