Před losem Evropské ligy chceme vyhrát, říká zlínský záložník Holzer

Pouze dvě z osmi letních posil fotbalistů Fastavu Zlín naskočily do všech tří ligových zápasů. Daniel Holzer se však cítil komfortně až v posledním duelu.

„První dva zápasy nebyly optimální. Možná to bylo způsobené i tím, že jsem bral antibiotika na zánět spojivek a středního ucha. Nehrál jsem moc dobře,“ připustil levonohý záložník. „Ale na Dukle už to mělo lepší parametry.“

Jenže jste tam prohráli 0:1 a trenér Páník nešetřil kritikou.

Už v přestávce nám hodně věcí vyčetl. Měl pravdu. Druhý poločas jsme odehráli lépe. Ale dostávali jsme se málo do koncovky na to, jak často jsme drželi míč. Nebyli jsme agresivní v šestnáctce, proto jsme nevyrovnali.

Tři body pro účastníka evropských pohárů jsou málo, že?

Zatím spokojenost není. V sobotu máme Karvinou, chceme vyhrát a posunout se v tabulce výše. Před losem Evropské ligy to potřebujeme.

Už na los myslíte?

Přemýšlel jsem nad tím. Z nejsilnějších týmů bych chtěl Arsenal nebo AC Milán. Ale na San Siru jsem byl loni se Spartou proti Interu, takže bych se rád podíval do Anglie.

A další soupeři?

Třeba mě láká Kodaň s Michalem Lüftnerem, se kterým jsem hrál za lvíčata, a Honzou Gregušem, se kterým jsem byl v Ostravě. A chtělo by to někam blízko, třeba do Polska.

Loni jste si kombinaci Evropské a české ligy zkusil ve Spartě. Jaké to bylo?

Hodně náročné, protože jsme měli velkou marodku. Na dvě soutěže nás bylo asi patnáct. Se stejnou jedenáctkou jsme hráli čtvrtek – neděle – čtvrtek – neděle. Není snadné přepnout z evropských pohárů na českou ligu.

Daniel Holzer (vlevo) ještě v dresu Sparty.

Štvalo vás, že jste v létě nedostal ve Spartě šanci?

Potom, kolik hráčů nakoupili, jsem tak trochu počítal, že bych měl jít na hostování. Ale po Euru do 21 let jsem doufal, že bych se aspoň mohl zapojit do přípravy.

Budoucnost ve Spartě nevidíte?

To se ukáže i podle toho, jak se mi vydaří angažmá ve Zlíně, také kdo bude trénovat ve Spartě.

Měl jste jiné možnosti než Zlín? Třeba mateřský Baník?

Něco se povídalo, něco bylo ze zahraničí, ale největší zájem měl Zlín. Navíc znám trenéra Páníka ještě z Ostravy.

Změnil se od té doby?

Je pořád stejný. Hodně taktiky, hodně videa, zaměření na soupeře. Má to perfektně propracované. Je důležité, pokud trenéra znáte a víte, že vám dá důvěru, pak se hraje lépe.

Už jste se sžil s prostředím?

Na zlínském stadionu jsem něco odehrál. Ale je to jiné, když přijdete na roční hostování a musíte si zvykat na nové prostředí. Musím ovšem říct, že kabina je super.

Na tolik cizinců jste ale ani ve Spartě nebyl zvyklý, že?

Co na to říct. Hlavně musím pomoct týmu. Džafa (Džafič), který mě dvakrát střídal, nám v každém zápase po vystřídání pomohl. Trenér ví, že má na lavičce velkou kvalitu.