Fotbalisté USA a Kostariky si zahrají semifinále Zlatého poháru

Američanům vyšel závěr prvního poločasu, kdy nejprve skóroval hlavou Omar Gonzalez a krátce po něm se v nastaveném čase střelecky prosadil další zadák Eric Lichaj. Trenér Bruce Arena postavil ve srovnání s předchozím zápasem do základní sestavy USA všech 11 jiných hráčů.

Po přestávce ale domácí reprezentanti několikrát chybovali v obraně a málem o náskok přišli. Nehrálo se zrovna v rukavičkách, při strkanici před americkým rohovým kopem kousl salvadorský stoper Henry Romero útočníka Jozyho Altidorea do ramena a ještě ho štípl do bradavky. Rozhodčí ho nepotrestal, to však ještě může dodatečně učinit vedení konfederace CONCACAF.

Zápas Kostariky s Panamou rozhodl přímý kop v 77. minutě, po němž Godoy poslal míč hlavou do vlastní sítě. Vítěznému kostarickému mužstvu to vyneslo první postup do semifinále od roku 2009.

Ve zbývajících čtvrtfinálových duelech se dnes v Glendale utkají mexičtí obhájci titulu s Hondurasem a Kanada s finalisty minulého šampionátu z Jamajky.