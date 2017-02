Ukončí Ibrahimovic kariéru v Neapoli? S ním nikdy nevíte, říká agent

V Anglii se mu daří, po letním přestupu z Paris St. Germain do Manchesteru United dává góly, je chválený. Přesto existuje varianta, že Ibrahimovic bude v létě řešit další přestup.

A když ne v létě, tak později...

„Zlatan vždycky miloval Neapol a vášeň místních lidí, protože vyrůstal v rodině, která byla mentalitou podobná té neapolské. Pak se navíc potkal se mnou,“ řekl jeho výstřední agent Mino Raiola pro italské rádio CRC. „Ví, co znamená láska Neapolitánů. Jejich vášeň ho vždycky přitahovala.“

Ibrahimovic se narodil ve švédském Malmö, jeho otec byl bosenský muslim a matka chorvatská katolička. V United má smlouvu do konce sezony s následnou opcí. Otázka je, jak dlouho ještě plánuje hrát, ale podle slov Raioly ho to na jih Itálii hodně táhne.

Když na místním stařičkém stadionu San Paolo, kde dodnes fanoušci uctívají Diega Maradonu, hrál v roce 2005 rozlučkový zápas Cira Ferrary, bývalého obránce Neapole a Juventusu, byl nadšený. Hodně nadšený.

„Řekl mi: Mino, chci svou kariéru ukončit v Neapoli,“ vzpomíná Raiola. „Prezident Neapole Zlatana zná. A se Zlatanem nikdy nevíte, co se stane,“ usmívá se.

Problém by ale mohl být v trenérovi. Zatímco do Manchesteru šel Ibrahimovic „na jisto“ za José Mourinhem, kouč Maurizio Sarri by mohl být pro něj důvodem, proč o Neapoli vůbec neuvažovat.

Raiola trenéra zkritizoval, že se nechoval férově k záložníkovi El Kaddourimu, který kvůli němu odešel z Neapole do Empoli. „Nejsme šťastní, že odešel z Neapole, ale jsme rádi, že už nemusí být pod Sarrim,“ řekl Raiola. „Kdyby se měl Sarri stejně jako k němu chovat i k Ibrovi, tak je lepší koupit si krásnou loď a jezdit na ryby.“

Neapol ovšem nemá moc důvodů měnit trenéra: v italské lize je třetí za Juventusem a AS Řím, je stále v reálné hře o titul.

O spojení Neapol - Ibrahimovic se spekulovalo už dřív. Raiola ovšem nechce prozradit, jestli už došlo k jednání. „Prezidenti klubů, s kterými se bavím, vědí, že všechno zůstane mezi námi. V létě jsme jsme si vybrali United. Zlatan je teď tam, kde chtěl být,“ uvedl Raiola.

Otázka zní: Kde bude chtít být v létě?