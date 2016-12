Ibrahimovic už zase pálí. Cítím, že bych mohl hrát do padesáti, říká

„Čím jsem starší, tím jsem lepší. Jako červené víno. Máte rádi červené víno?“ vtipkoval s novináři. „Já jsem skvělý příklad. Čím je mi víc let, tím hraju líp. Už jsem se tu zabydlel, cítím se dobře, jsem šťastný.“

Do Manchesteru dorazil v létě z Paříže po skončení smlouvy, lákalo ho znovu spojit síly s oblíbeným trenérem José Mourinhem. Začali dobře, vítězstvím v Community Shiled a třemi ligovými výhrami v řadě, Zlatan dal v úvodních čtyřech utkáních čtyři góly. Vypadalo to, že v Anglii si hned zvykne.

Pak přišly horší časy. V lize švédská superhvězda skoro dva měsíce neskórovala, nedařilo se ani týmu. Fanoušci znejistěli, někteří dokonce Ibrahimovice rovnou odepsali. Už je starý, moc toho nenaběhá, co stačilo ve Francii, je v Premier League málo...

Chvíli to trvalo, ale odpověď přišla. Poslední měsíc už je Ibrahimovic zase v top formě a United od konce října v lize ani jednou neprohráli. V tabulce jsou šestí, ale šestibodová ztráta na druhý Manchester City není nepřekonatelná. A jejich pětatřicetiletý tahoun dokazuje, že i v jedné z nejnáročnějších soutěží světa může být pořád za hvězdu.

„Je mi sice třicet pět, ale cítím se na dvacet,“ přesvědčuje. „Vím, že to nezáleží jen na mně, ale teď cítím, že bych mohl hrát do padesáti.“



I soupeři si všimli, v jak dobré kondici urostlý útočník je. „Jak že je starý? Pětatřicet? Pane jo,“ žasl Ben Foster, brankář West Bromwiche. „Je fantastický, věk na něm není znát. Sice je hodně velký, ale pořád se i skvěle pohybuje.“

V sobotním zápase se kromě střílení gólů ukázal i z horší stránky, za ostrý zákrok na Dawsona mohl být vyloučen. Ale rozhodčí místo červené karty vytáhl jen žlutou, a Zlatan po utkání slyšel chválu. Třeba od Jamieho Redknappa, bývalého kapitána Liverpoolu a nyní experta televizní stanice Sky Sports.

„Když do Manchesteru přišel, říkal jsem si, že si ukousl moc velké sousto. Nebyl jsem si jistý, jak se vyrovná s fyzicky náročným fotbalem v Premier League,“ přiznal ve sloupku, který napsal pro deník Daily Mail. „Tady v Anglii jsme měli představu, že Zlatan je ́bad boy ́, ale teď vidíme, že je příkladný profík. Umíte si představit, co by dokázal, kdyby sem přišel o deset let dřív?“



Na takovou otázku se těžko hledá odpověď, Ibrahimovic nabídku z Premier League vyslyšel až v závěrečné fázi kariéry. Nebo ne? Že by opravdu plánoval hrát až do padesáti? U něj nikdy nevíte...