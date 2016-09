Fotbalisté Opavy i v deseti vybojovali remízu na Žižkově

Opava šla do vedení gólem Mozola, který si obhodil Pimparu a napálil míč z voleje do branky. Jenže v 39. minutě zahrál úmyslně rukou Žídek a byl vyloučen.

Žižkov přesilovou hru využil po změně stran, kdy se po centru prosadil Klán. Opava si však vedení vzala rychle zpátky poté, co centr ze standardní situace využil na zadní tyči Schaffartzik.

Domácí pak přece jen skóre otočili. Nejprve Trýznův centr propadl nikým netečován až do branky a v 84. minutě se prosadil hlavou Engelmann. Ani to ale Žižkovu na tři body nestačilo, jelikož v závěru Opava využila další standardní situaci a Radičovu hlavičku ještě tečoval do vlastní branky Pimpara.

Viktoria Žižkov - SFC Opava 3:3 (0:1)

Branky: 54. Klán, 66. Trýzna, 84. Engelmann - 30. Mozol, 58. Schaffartzik, 87. Radič. Rozhodčí: Pechanec - Pospíšil, Vitner. ŽK: Krystan, Opluštil - Grussmann, Smola. ČK: 39. Žídek (Opava). Diváci: 961.

Žižkov: Hrubeš - Trýzna, Opluštil, Pimpara, Šandera - Podrazký, Pavlata (46. Klán), Krystan (64. Gebert) - Urbanec (58. Volek), Engelmann - Dočekal. Trenér: Oulehla.

Opava: Lasák - Hrabina, Radič, Žídek, Čelůstka - Grussmann (75. Kuzmanovič), Schaffartzik, Zapalač (88. Helebrand) - Jursa - Smola, Mozol (60. Janetzký). Trenér: Skuhravý.