Chci dokázat, že si v Plzni zasloužím být, hlásí Živulič

„Bylo to hodně náročné, v těžkém počasí, ale tak to má být. Do Viktorky jsem se hodně těšil, zázemí je tady perfektní,“ prohlásil po prvním tréninku v Plzni mladík, který mluví šesti jazyky a dlouho preferoval vzdělání před fotbalem.

Vystudoval gymnázium v Poreči a pak nastoupil na bakalářský obor na ekonomické fakultě na univerzitě v Rijece. Teď se plně vrhl na fotbal. „Otočil jsem list ve svém životě,“ přitakal Živulič, kterého si vyhlédl samotný trenér Vrba.

„Potřebovali jsme klasického defenzivního záložníka,“ vysvětloval, proč sáhl do Zlína právě po Živulovičovi, který nasbíral v mládežnických výběrech Chorvatska (U15, U18 a U19) dvě desítky startů. Celkem brzy se prosadil také ve Zlíně, teď ho ale čeká těžší úkol.

„Konkurence je tady vynikající, ale to k takovým mančaftům jako je Viktorka patří. Pokud se má hrát v lize o titul i evropské poháry musí být kádr dostatečně široký,“ uznává obdivovatel AC Milán, že cesta do základní sestavy bude složitá.

„Na základ teď nemyslím. Chci dokázat, že si tady zasloužím být. Začínám od nuly. Všechno, co jsem dokázal ve Zlíně, se maže. Musím dokázat, že Viktorka udělala mým příchodem dobře,“ doplňuje Živulič.

Ze Zlína se velmi dobře zná s Tomáši Hájkem a Poznarem, kteří přišli do Plzně v minulé sezoně. „Je dobré mít tady parťáky, ale jak jsem poznal, i ostatní kluci jsou v pohodě,“ dodává záložník, jenž má v plzeňské kabině místo mezi dalším novicem Jakubem Řezníčkem a slovinským obráncem Erikem Janžou. „Věřím, že do týmu zapadnu. Pro mě je důležité, abych se prosadil herně. Konkurence je pozitivní věc,“ doplnil Živulič.

První šanci ukázat se bude mít příští středu v Rokycanech, přípravný duel se hraje od 17 hodin.