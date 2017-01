Spartu opouští talent Mustedanagič, na jaře bude hostovat v Dukle

Bosenský záložník na podzim zasáhl do pěti ligových zápasů, pokaždé jako náhradník. Dohromady odehrál jen sedmdesát minut, ale už to, že se v osmnácti letech dočkal šance ve sparťanském áčku, dokazuje, že v něm klub vidí velký talent.

Proto s ním také ve středu podepsal novou smlouvu do léta 2020, o víkendu navíc Mustedanagič vstřelil v přátelském utkání s Ústím nad Labem své první dva góly v A-týmu. Na druhé soustředění do Španělska už ale necestoval. Místo toho se hlásil na Dukle, které se po odchodu Považance do Jablonce ofenzivní hráč náramně hodí.

„O Zinedinovi víme, že je velmi talentovaný hráč s přímočarostí do zakončení. V mládežnických kategoriích byl herně i brankově velmi produktivní,“ pochválil novou posilu trenér Jaroslav Hynek. „Od trenérů Sparty dostal příležitost i v několika ligových utkáních a máme na něj jen kladné reference.“

V Dukle by měl mít kapitán bosenské reprezentační devatenáctky blíž do základní sestavy, i když o místo také bude muset zabojovat.

„Spíš než o zkušenost se zatím budeme společně opírat o pracovitost, dravost a talent,“ tuší Hynek. „Je to pro něj další krok k dospělému fotbalu a je jen na něm, jakou trpělivost, přehled, odvahu a zodpovědnost předvede, aby z toho byl pro všechny prospěch.“