V zimě lvi, v létě jehňátka. Prospěla by fotbalové Anglii zimní pauza?

Jistě, Premier League si zakládá na tradicích a jednou ze základních je právě to, že se hraje bez odpočinku, že kalendář je napěchovaný velkými zápasy, což logicky přináší nemalé finanční zisky.

Jenže z čistě sportovního pohledu může být náročný program na škodu, na což kritici současného stavu poukazují čím dál častěji. Tvrdí, že hráči si nemají kdy odpočinout a že zápasový režim bez přestávky škodí jak klubům, tak reprezentaci.

„To, že neexistuje zimní pauza, je ta nejhorší věc na celém anglickém fotbalu,“ rozčiloval se loni třeba Louis van Gaal, tehdejší trenér Manchesteru United. Letos se k němu přidal současný kanonýr United, Zlatan Ibrahimovic.

„Hrát dvakrát během čtyřiceti osmi hodin? To je bláznivé,“ postěžoval si před týdnem. „Uvažujme trochu, buďme realisté. Každý, kdo se ve fotbalu pohybuje, ví, že odpočinek je na téhle úrovni nutný. Nejsme přece supermani, nikdo nedokáže zregenerovat tak rychle.“



Když taková slova vyřkne Ibrahimovic, považovaný za jednoho z nejodolnějších hráčů světa, je třeba zpozornět. A zamyslet se nad tím, jestli skutečně ligový kolotoč bez přerušení fotbalové Anglii neubližuje.

Klesá výkon, stoupá riziko zranění

Stačí se podívat do statistik. Premier League je mnohými považovaná za nejkvalitnější soutěž světa, přesto za posledních třicet let anglický klub jen čtyřikrát vyhrál Ligu mistrů nebo Pohár mistrů evropských zemí - jejího předchůdce. A národní tým na velkou trofej čeká už od roku 1966.

V roce 2009 se společnost ProZone, která pracuje s daty hráčů z Premier League, pustila do výzkumu - snažila se přijít na to, jak absence odpočinku hráče ovlivňuje. Zjistila, že u těch, kteří nastupují v anglické lize, klesá intenzita výkonu v zimním období až o dvacet procent.

Co je možná ještě závažnější: podle výzkumu, který před deseti lety prováděla UEFA, v Anglii panovalo v zimních měsících dvakrát vyšší riziko zranění hráčů než v ostatních top ligách. V následujících měsících - dost pravděpodobně vinou únavy z velkého počtu zápasů - toto riziko vystoupalo dokonce na čtyřnásobek!

I proto je volání po „zimním spánku“ čím dál hlasitější. A v polovině minulého roku se zdálo, že bude vyslyšeno: podle navrhovaného plánu by se na začátku ledna dva týdny nehrálo, zápasy 4. kola FA Cupu by se posunuly z víkendu na všední dny a jejich odvety by se zrušily.

Změnám brání lukrativní smlouva

Jenže teď se zdá, že v příštích letech se kritici žádných inovací nedočkají - snahu o změny brzdí lukrativní smlouva o vysílacích právech, kterou podepsala Anglická fotbalová asociace. Podle šestiletého kontraktu, který přinese do kasy přes 800 milionů liber (25 miliard korun), se právě utkání FA Cupu bezpodmínečně musí hrát o víkendech.

I kdyby se podařilo vymyslet jiné řešení, současný šéf fotbalové asociace Greg Clarke má pochybnosti.

„Dva týdny volna by se daly nějak zařídit, ale lékařské výzkumy ukazují, že to nestačí. Aby byl znát rozdíl, potřebujete tři nebo čtyři týdny. A to už by byl velký zásah,“ myslí si. „Pauza by pomohla, ubylo by zraněných. Ale myslím si, že reprezentace může vyhrát velký turnaj i bez ní.“

Skutečně? Zatím se spíš zdá, že ještě nějaký čas bude platit slavná věta Michela Platiniho, bývalého tahouna francouzské reprezentace: „Angličtí hráči jsou v zimě jako lvi, ale v létě se mění v jehňátka.“