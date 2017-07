Přirovnání k Saganovi. Žilinští po vyřazení z Ligy mistrů cítili křivdu

Žilina ve středu večer vyhrála na hřišti FC Kodaň 2:1, ale kvůli porážce v domácím duelu 1:3 pro ni letošní pohárový ročník skončil už po druhém předkole. A to bolí, zvlášť když teprve všechno začíná a mužstvo podalo výborný výkon.

„Je to hořký konec, ale musíme ho přijmout se vztyčenou hlavou. Naši kluci v obou zápasech podali fantastický výkon. Doma jsme měli dva malé výpadky, které nás stály postup,“ řekl Gula, kterého loni na podzim chtěla angažovat Sparta.

Žilina se favorita nelekla, proti bohatému klubu z Dánska, který v létě ze Slavie vykoupil stopera Lüftnera, nebyla bez šancí. Jenže...

V prvním zápase doplatila na vyloučení Káčera, jenž hrál se žlutou kartou a pak upadl v pokutovém území. Francouzský sudí byl v 61. minutě hodně přísný a za stavu 1:0 pro Žilinu ho vyloučil. Hosté poté dali tři góly. „Hodně krutá zkušenost,“ komentoval to žilinský kouč.

V odvetě museli dát Slováci tři branky, aby měli šanci na postup. Poločas stejně jako v prvním duelu vyhráli 1:0, ale krátce po poločase domácí zklidnila penalta.

„Naši situaci to stejně nijak nezměnilo. Ale ten zákrok komentovat nebudu. Je tady vysoká instituce, která rozhoduje, jak s tím naloží. Ale pro mě je to taková Saganománie. Posouzení zákroku na Káčera a pak zákroku v Kodani. Přirovnal bych to k Saganovi,“ řekl Gula slovenským novinářům.

Petera Sagana, jednoho z nejlepších cyklistů planety, vyloučili z právě probíhajícího Tour de France kvůli nebezpečnému spurtu. Verdikt rozhodčích a jeho zdůvodnění však vzbudilo nesouhlasné reakce, vůči Saganovi bylo nespravedlivé.

Podle průběhu hry i Žilinští mohou cítit nespravedlnost, dál postoupil šťastnější, nikoli lepší tým. V závěru odvety stačilo proměnit jednu z mnoha šancí, aby výsledek byl 3:1 a šlo se do prodloužení.

„Soupeř vlastně nepřelezl polovinu hřiště. Chyběly nám milimetry,“ posteskl si Gula. „A co se týče šancí, tak záleží na individuální kvalitě. Jsem přesvědčený o tom, že kdyby v těch šancích byl kodaňský fotbalista, tak je promění jako u nás a jdeme domů,“ uznal žilinský kouč.

Hráče přesto po utkání pochválil. „Mají můj obrovský respekt. Práce má smysl a my v ní budeme pokračovat, abychom si takové zápasy zahráli i za rok s tím, že postoupíme.“