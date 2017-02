Varnsdorfský Frťala: Cennerazzo je skvělý. Hned jsem věděl, že zůstane

„Je výborný po všech stránkách. Má pozitivní přístup, je trénovaný i trénovatelný. Určitě by měl být posilou. Už po druhém tréninku jsme byli rozhodnutí, že si ho v týmu necháme. Jsme s ním spokojeni po všech stránkách,“ chválí posilu Frťala, jenž se vrátil do Varnsdorfu po neúspěšné misi v Jablonci.

Do Varnsdorfu se vrátil i brankář Porcal. Vítáte to?

Z mého pohledu jsem určitě rád, že ho v týmu mám. Vím, co od něj čekat na hřišti i v kabině. A také mezi kluky jeho návrat vyvolal pozitivní ohlasy.

Jinak už máte kádr uzavřený?

Ještě Matěj Končal doléčuje v Jablonci svalové zranění. Tak do týdne bychom ho měli uvítat. A pak bude kádr kompletní.

Jak jsou na tom zdravotně ostatní vaši hráči?

Honza Filip jde na operaci s kolenem, to zranění už má z podzimu. I Pavlo Rudnytskyy má na tři týdny ortézu, tak uvidíme, v jakém to pak bude stavu. A jinak zimní klasika, svalová zranění, odražené paty.

Na co se teď v přípravě nejvíce zaměřujete?

Už se chýlí ke konci, takže nějaké vytrvalostní věci už tolik ne, spíš herní. A také dbáme na to, aby někoho nepřepadla nějaká chřipka, protože by to přípravu znevážilo.

Jak se vám zamlouvá herní projev a výsledky týmu?

Nikdy nebudu spokojený (smích). Byly dobré zápasy, dobré výkony, ale bylo i hodně těch horších. Pořád je na čem pracovat.

Varnsdorf je po podzimu desátý, daleko od postupu i sestupu. O co budete na jaře hrát?

Každý zápas o tři body. Tohle postavení je zrádné, jakoby se o nic nehraje, ale každý zápas hrajete za tým, za sebe, o motivaci nemám strach. Nebudeme říkat, že chceme skončit do 5. místa, chceme prostě získat co nejvíce bodů.

Nedávno jste zmínil, že byste si do budoucna uměl představit trenérskou spolupráci s bývalým kapitánem Varnsdorfu Matějem Kotišem. Je něco nového v této věci?

Já i lidé z klubu víme, že v něm byl potenciál lidský, charakterový i herní. A byla by škoda, aby takoví lidé z fotbalu odcházeli. Udělali jsme první krok, Matěj se bude zapojovat do tréninku mládeže. A uvidíme, co z toho vznikne. Troufnu si říct, že nějaké pouto mezi námi za těch pět let vzniklo, tak se necháme překvapit, co z toho vzejde do budoucna.