Já a důchod? Zapomeňte! V Itálii znovu ožívá kult Zemanlandia

„Cítím se dostatečně silný a zdravý na to, abych dál dělal fotbal po svém,“ oznámil zastřeným a lehce monotónním hlasem, když v pátek narychlo přebíral Pescaru. Pak si dal pauzu před další větou a s ironií ji dokončil: „Znám spoustu mladších trenérů, kteří pracují hůř než já.“

Klasika. Se vším všudy.

Proč neřekneš, že zas trénuješ?

ZZ je zpátky. I se zapálenou cigaretou, která ho provází celý život. S výjimkou jednoho měsíce, kdy se rozhodl, že na krabičku nesáhne. Byla to osobní výzva. Před pár lety si chtěl vyzkoušet, jestli má dostatečně pevnou vůli. „Dokázal jsem si, že to dokážu, tak si zase můžu zapálit. Jednu neřest mi nechte,“ pravil.

Pražský rodák, jenž v Itálii vystudoval vyhlášenou univerzitu fotbalu v Covercianu, je svéráz, ve kterém není snadné se vyznat. Vždyť ani příbuzným se nezmínil, že má znovu práci v nejvyšší italské soutěži. Sestře nezavolal, synovcovi se přiznal až po nedělním koncertu s Janovem.

Zdeněk Zeman při vítězství Pescary nad Janovem.

„Proč mi to neřekneš?“ zlobil se Zdeněk Šesták na strýce.

„Vždyť máš internet, ne?“ opáčil Zeman bez známky studu.

To je celý on. Vyhraněný, zásadový, zádumčivý, přímý, charizmatický, vyznávající jeden životní styl a jedno herní schéma.

V Pescaře, která na hřišti nevyhrála půl roku jediný ligový zápas, zažehl oheň. Stačily mu tři tréninky. Po předchozím kouči Massimu Oddovi okamžitě změnil rozestavení na svou tradiční linii 4-3-3, několika hráčům určil jiné úkoly a favorizovaný Janov se nestačil divit. Nejhorší obrana nepustila soupeře za první poločas k jediné střele a matný útok explodoval - 5:0!

Chápete to? Delfíni z Pescary, kteří byli celé Itálii pro smích, neboť od roku 2013 vyhráli jediný zápas v Serii A (a to kontumačně za administrativní chybu Sassuola), se pod Zemanem pohnuli z bahna. Neznamená to, že by snad chytili reálnou naději na záchranu, ale záchvěv to je. Navíc působivý.

I poslední může mít důstojnost

Třináct kol před koncem zůstává Pescara poslední, na sedmnácté Empoli ztrácí 10 bodů. „Můžete být poslední, ale nesmíte ztratit důstojnost,“ zavelel Zeman.

Jinými slovy: ačkoli Pescara téměř jistě sestoupí, chce s uznávaným šéfem vybudovat mužstvo pro další sezonu. Mladé, atraktivní, svébytné.

Jako se to podařilo před třiceti lety ve Foggii, kde vznikl kult Zemanlandia. Synovec legendárního trenéra Čestmíra Vycpálka má výjimečný instinkt, ale leckdy mu škodí, že dělá nepopulární kroky a nebývá diplomatem.

Kvůli tomu, že obvinil Juventus ze systematického dopingu, což se později potvrdilo, se rozhořela válka. Nemazlí se s hvězdami, když ho nechtějí poslouchat. Neuhýbá ze strategie se třemi útočníky, byť to občas vede k těžkým porážkám.

Vyprávějí se pověsti o jeho brutálním tréninkovém režimu, o pytlích s pískem, které musí hráči nosit na zádech, o výbězích po strmých schodech. „Svůj fotbal dokážu naučit každého, kdo je ochotný naslouchat,“ tvrdí.

Díky tvrdému kouči mohl fotbalový svět obdivovat umění Pavla Nedvěda nebo Giuseppe Signoriho. Ze stínu se pod Zemanem vyškrábali také Schillaci, Baiano, Di Biagio, Nesta, Kolyvanov, Jankulovski, Vučinič, Immobile, Insigne, Verratti.

Chcete mě? Asi ne, nevadí

I v Pescaře už Zeman jednou pracoval a byla to sakra povedená štace. V roce 2011 přišel do druhé ligy a prosvištěl ji s rekordním zápisem 90 gólů. Jenže když po sladké sezoně kývl na nabídku z AS Řím, fanoušci mu spílali. Teď si je bleskově získává na svou stranu, po premiéře vyvolávali jméno „Zdenek“.

Zeman sice stále rozděluje, ale v Pescaře má zastání. Sportovním ředitelem je totiž dlouholetý parťák Giuseppe Pavone, se kterým stvořil Foggia dei miracoli, neboli Zázrak z Foggie.

Vlastně je zvláštní, že po Zemanovi nikdy nesáhla rodná země. Nikdo neměl odvahu po chlapovi z Podolí sáhnout. V létě 2008 navrhoval tehdejší místopředseda svazu Jiří Kubíček, aby se Zeman stal trenérem reprezentace. Dnes na to vzpomíná: „Byla to nejlepší varianta. Pan Zeman by vyměnil Karla Brücknera, který si jde taky celý život za svým a je úspěšný.“

Nakonec se jméno Zeman do tajného hlasování nedostalo a novým trenérem byl zvolen Petr Rada.

Nevyšlo naťukávání s Plzní a také Slavia dala na podzim přednost jinému. Česko nejspíš pro trenérského vizionáře zůstane navždy zavřené, i když Zeman sám se netají, jak by ho práce doma lákala. Místo toho zůstává v prostředí, které ho uznává.

Ač se to málo ví, v minulé sezoně dokázal malý zázrak s Luganem. Švýcarsko si bylo jisté, že nezkušený a podprůměrný kádr sestoupí, ale Zeman ho na poslední chvíli zachránil a ještě dokázal postoupit do finále národního poháru. Když mu nabízeli, aby zůstal ještě rok, vřele poděkoval a zmizel.

Aby se udržel v kondici, chodil na golf, do kterého se zamiloval. Zároveň byl respektovaným hostem ve známém sportovním pořadu Domenica Sportiva, které v neděli večer hodnotí fotbalový víkend. Zeman a Trapattoni, to byla sehraná dvojice, jejíž názor měl váhu. Teď si musí televize Rai poradit bez Zemana.

Vždyť víte, do důchodu se mu nechce. ZZ je pořád top.