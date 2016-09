Ščasný se o soupeři radil s Rosickým. Konatého návrat si neumí představit

„Ten gól si pamatuju velmi dobře. Dal jsem ho hlavou, v závěru zápasu, na to rád vzpomínám,“ říkal Ščasný na tiskové konferenci před úvodním zápasem ve skupině Evropské ligy. „Ale jestli je naše poslední vítězství nad Angličany tak staré, je to smutné.“



Co uděláte, abyste bilanci s anglickými týmy vylepšili? Chybí Rosický, nejistý je start Dočkala, nebudete mít zase problémy s rozehrávkou jako proti Mladé Boleslavi?

Může se stát, že nastoupíme v podobném složení. Ale to neznamená, že se s tím nevypořádáme. Nemyslím, že špatná rozehrávka byla způsobená jen složením týmu, roli hrálo i rozpoložení. Věřím, že tady to zvládneme líp.

Jak jsou na tom zdravotně Frýdek s Dočkalem, které trápila lehčí zranění? Kdo z nich má větší šanci nastoupit?

Čekám, co řeknou po tréninku. Neočekávám, že by hráli oba od začátku, to není moc pravděpodobné. Nechceme riskovat, uvidíme, jak budou vypadat.

On-line Sledujte duel Southampton - Sparta v podrobné on-line reportáži.

Mrzí hodně, že nemůžete využít Tomáše Rosického? A radil jste se s ním o soupeři, kterého dobře zná?

Že ho nemůžeme využít, to je velká škoda. Strávil tady spoustu let, zná soupeře. Je to problém, ale beru to jako fakt. Southampton jsem s ním probíral. Zná je dobře, ale také je pravda, že se změnil trenér. Poté, co odešel Koeman, který hrál typicky holandským stylem, se změnil i způsob hry. Ale hráče znal Tomáš samozřejmě výborně.

Co tedy od soupeře očekáváte ?

Jednak jsme se připravovali teoreticky, teď ještě hráči uvidí sestřihy. Viděl jsem poslední dva zápasy, bylo to hodně poučné. Čekám ohromné nasazení od první do poslední minuty, to je jasné. Mají výborný přechod do útoku i dobré kreativní hráče dopředu, kteří hodně mění pozice. Jsou taky nepříjemní v odskakování i nábězích za obranu. I když tady většinou soupeři hrají vyrovnané zápasy, v určitých fázích je vždycky umí dostat pod tlak. V tom jsou hodně nepříjemní, což je zásadní.

Na soupisce pro Evropskou ligu zůstává Tiémoko Konaté, který se na začátku týdne omluvil za své předchozí chování. Znamená to, že ještě od vás může dostat šanci?

Já jsem o něm s vedením v posledních dnech jednal, jasně jsem vyjádřil, co cítím. Ne, že bych něco nepřekousl, že bych byl ješitný, ale zásadní je, jak to vnímá kabina: Opustil mužstvo, když jsme ho nejvíc potřebovali. Těžko by hledal k hráčům cestu zpátky. Na mém pohledu se nemění nic. Jeho návrat si vůbec nedovedu představit.