Vaz vydržel. Během čtrnácti dnů by mohl Pospěch začít trénovat

Osmatřicetiletý obránce Slezského FC Opava nedohrál v neděli přípravné utkání v Karviné. Poranil si koleno, které měl od září po plastice křížových vazů.

Hned po odstoupení ze zápasu se obával opětovného přetržení vazů. „Možná už opravdu půjdu do důchodu,“ řekl. „Ruplo mi to ve stejném místě. Obávám se, že se mi to znovu urvalo, ale počkám, co mi řekne doktor po vyšetření.“

Po úterní prohlídce se Pospěchovi přece jen trochu ulevilo. „Vaz je pevný, nepřetrhl si ho,“ uvedl generální manažer Opavy Alois Grussmann.

„Lékaři mu z kolena vytáhli vodu a nařídili mu týdenní klid. Během čtrnácti dnů by mohl znovu začít trénovat.“