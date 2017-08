Nejsme Real Madrid, abychom každého povalili, ví budějovický Křížek

Když se v desáté minutě zápasu jen ohlížel za míčem, který orazítkoval břevno a odrazil se na brankovou čáru, oddechl si. Gól z toho nebyl.

I díky tomu brankář českobudějovického Dynama Zdeněk Křížek udržel při největší šanci domácích svou druhou nulu v této sezoně. Na pražském Strahově s FK Olympia Jihočeši uhráli remízu 0:0. Ještě neprohráli a jsou druzí. V neděli budou chtít potvrdit skvělý start proti Ústí nad Labem.

„Když ho porazíme, bude to fakt výborný vstup do sezony a budeme hodně spokojení,“ říká Zdeněk Křížek.

A jak jste brali bod ze zápasu s Olympií?

Výhrou a výkonem s Hradcem Králové jsme byli asi trochu namlsaní, takže po konci zápasu jsme byli zklamaní. Ale musíme uznat sílu soupeře. Olympie s námi sehrála dobrý zápas. Remíza je spravedlivá. Oba týmy měly šance.

Pro vás to bylo zatím nejtěžší utkání v sezoně?

Ony ty zápasy jsou ve druhé lize vesměs všechny stejné. Vlašim nebo Varnsdorf jsou trochu víc fotbalovější, ale Olympia zase víc přitvrdila. Předtím jsme vždycky dokázali jako první skórovat a od toho se pak všechno odvíjelo.

Takže se pro vaše mužstvo ukazuje důležitost prvního gólu?

Když ho dáme, tak se hodně zklidníme. Hradci za stavu tři nebo čtyři nula jsme nepůjčili balon. Olympia na nás byla dobře připravená. Nepustili nás do hry, jaká nám sedí. Trenér bude mít připomínky, ale každý zápas se prostě nepovede. Nejsme Real Madrid, abychom každého povalili.

Ale shodneme se na tom, že úvod sezony se vám vydařil, ne?

Los byl poměrně těžký. Kdyby nám někdo řekl, že budeme mít 11 bodů, všemi deseti bychom to brali. Bod se Žižkovem v prvním kole se nakonec ukázal taky jako dobrý. Vždyť oni nastřelili v závěru dvě tyčky. Po výhrách ve Vlašimi a ve Varnsdorfu to byly nádherné body a s Hradcem se nám domácí zápas hodně vydařil. Musíme na to navázat v neděli s Ústím. Mít čtrnáct bodů, to by byl teprve výborný rozjezd.

Zdá se, že klíčovým se pro vás stal zápas ve Vlašimi, kde jste vyhráli po předchozí domácí remíze. Je to tak?

Tím jsme si hodně pomohli. Kdybychom tam ztratili a pak nezvládli zápas ve Varnsdorfu, už bychom byli někde na desátém místě a bylo by obtížné se dostat výš. A důležitý byl Hradec, kdy jsme vyhráli těžký zápas za tři body.

Vstup do sezony máte bodově totožný s loňským. Je stejná i hra?

Dáváme víc gólů. Víc jich i inkasujeme, ale to je o náhodě. Jestli vyhrajete ve Varnsdorfu 3:2, nebo 5:4, je mi úplně jedno.

Loni se trenér David Horejš netajil tím, že základ je pro něj obrana. Letos na vás směrem dopředu víc tlačí?

Chtěl to po nás i loni. Vždycky je ale základ obrana. Loni jsme uhráli třináct zápasů s čistým kontem. Směrem dozadu jsme hráli výborně. Tuhle sezonu na to navazujeme. Směrem dopředu došlo ke zlepšení. Jestli chceme hrát o špičku, a to chceme, góly dávat musíme.

Stoupá i sebevědomí?

Určitě. Nálada v kabině je výborná. Ale to je vždycky, když se daří. Říká se, že velké týmy se ukážou, až když se nedaří.

Ještě k zápasu s Olympií. Jak se hraje na Strahově pro 19 tisíc lidí, když přijde necelých pět stovek?

Je to zvláštní. Rozléhá se to tam. I to možná hrálo svoji roli, že jsme nezachytili začátek.

Všimli jste si, že návštěvnost doma se teď naopak zvedla?

Minulý rok jsme byli smutní. Přijde mi, že proti Dynamu je tady nějaká zapšklost. To je ale věc, co my neovlivníme. Měli jsme radost, že přišlo 1 500 lidí na Hradec. Předvedli jsme dobrý fotbal, vyhráli a lidem se to líbit muselo. Doufám, že v neděli bude návštěva stejná. Uděláme maximum pro to, aby diváci odcházeli spokojení.