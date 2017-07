Grygera o manažerském údělu: Odjíždím brzy ráno, vracím se v noci

„Ale nejsem si jistý, jestli by manželka a vůbec rodina byli rádi, aby takové období zažívali každý půlrok,“ směje se Grygera.

V létě byl u tří zajímavých odchodů (Jugas do Slavie, Vukadinovič do Sparty a Živulič do Plzně) a především se mu už podařilo dojednat osm nových hráčů. Další posílení přitom nevylučuje.

„Bylo to hektické a práce ještě nekončí. Ale myslím, že to zvládáme se ctí,“ uvažuje rodák z Přílep u Holešova. „Léto je náročné pro všechny kluby. Pro nás je to složitější vzhledem k poloze. Netřeba si cokoliv nalhávat, všechna velká jednání se odehrávají v Praze. A cestovat tam není úplně optimální. Nejlepší by byla letecká linka. Takhle je pro mě vyloženě auto mobilní kanceláří. Často odjíždím z domu brzy ráno a vracím se v noci.“

V polovině září přitom Zlín vstoupí do základní skupiny Evropské ligy, kde má garantované tři zápasy doma a tři na hřištích soupeřů.

„Abychom všechno zajistili, to bude taky pořádný zápřah. Ale je dobré, že vše přichází postupně. Nejdřív se teď rozběhne česká liga, budeme hlídat, jak se daří týmu, případně ještě pořešíme nějaký přestup. Pak se zaměříme na Evropu,“ plánuje Grygera.

Celý červenec také ve Zlíně pracují na aklimatizaci posil. Je náročnější, protože hned čtyři noví hráči jsou ze zahraničí. Navíc každý z jiného kontinentu.

„Máme výhodu, že už tady cizinci byli,“ připomíná Grygera třeba Afričany Traorého s Diopem a další Evropany. „Dalším zahraničním hráčům v začátcích pomůžou a trošku je nasměrují, vezmou si je do party.“

Zlínský manažer připouští, že některé posily bylo snazší získat i díky tomu, že bude klub hrát v Evropské lize. „Ta je pro ně rozhodně velkým lákadlem, což je ale zcela normální. Navíc budeme přímo v základní skupině, není potřeba bojovat v předkolech. Máme zaručených šest kvalitních zápasů na velké evropské scéně,“ poznamenal Grygera.