Plzeňský kouč Bečka: Úspěšná sezona, i když mohla být ještě úspěšnější

Tým pod Bečkou pětkrát vyhrál, teď na závěr porazil Jihlavu 2:0. Zato padl na Spartě a ztratil po remízách. V Jablonci, kde promrhal dvoubrankový náskok, a doma s Mladou Boleslavi, kdy naopak dotáhl ztrátu tří gólů. A ač poslední dva duely zvládl, na mistrovskou Slavii mu ve finiši chybějí dva body.

Bečka tak novému nadřízenému Pavlu Vrbovi předá stříbrný tým, který bude bojovat o Ligu mistrů, ovšem v těžší, takzvané nemistrovské, části kvalifikace. „Chtěl bych popřát Slavii, byla o dva body lepší. Ale věřím, že jí to příští rok vrátíme,“ dodal Bečka

Co souboj o titul tedy rozhodlo?

Během sezony jsme ztratili třiadvacet bodů a každá ztráta nás stála titul. Když hodnotím hlavně svých osm zápasů, pak rozhodl zřejmě náš zkrat v Jablonci. Těch dvacet minut, které pořád nechápu.

Tedy jak jste ztratili dvougólový náskok.

Pořád mi to vrtá hlavou, co se s námi stalo. Každopádně Slavia se v tu chvíli nadechla a my jsme ji už nedokázali dohnat. Tahle remíza nás asi stála titul.

Jak vyznívá celá sezona?

Chtěli jsme skončit první, proto jsme zklamaní. Ale věřím, že nám postupně dojde, že to byla úspěšná sezona. Bereme ji tak, i když mohla být samozřejmě ještě úspěšnější. Chtěli jsme získat titul a dostat se do kvalifikace o Ligu mistrů. Tu hrát budeme.

Zatím mluvíte hlavně o výsledcích. A když zhodnotíte výkony?

Mám toho v hlavě tolik, ale zatím bych to nerad rozváděl. Po dovolené si sedneme a řeknete si k tomu.

Jak se díváte na svoji misi? Byl jste poprvé hlavním trenérem.

Vést Plzeň, to byla obrovská zkušenost. Jsem za to vedení klubu vděčný. Ale bylo to těžké, když jsme začali ztrácet body a neměli situaci ve svých rukách. Jsem rád, že jsme o titul hráli až do konce. Navíc přišly další události, se kterými se hráči museli vyrovnat.

Tragická úmrtí bývalých hráčů Františka Rajtorala a Davida Bystroně.

Každého to zasáhlo jinak, každý se s tím musel i sám vypořádat. Nakonec jsme se s tím vypořádali všichni, ani nám nic jiného nezbylo.

Jak to teď bude v Plzni dál?

Od začátku jsem věděl, že hlavním trenérem budu jen do třicátého kola. Teď budu pokračovat jako asistent u Pavla Vrby. Měli jsme spolu dvě schůzky, o odchodech nebo příchodech hráčů jsme zatím nemluvili. To přijde teď.