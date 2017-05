Pospěch potvrdil pověst kanonýra i v divizi, pomohl vystřílet postup

Po nedobrovolném konci v týmu prvoligového nováčka z Karviné se na podzim vytratil z fotbalových trávníků, aby se na jaře překvapivě objevil v divizním Valašském Meziříčí.

Zbyněk Pospěch však angažmá ve čtvrté nejvyšší soutěži nelituje. A nenápadný klub zpod Beskyd tuplem ne. I díky jeho třinácti trefám opanovalo Meziříčí s velkým předstihem divizní skupinu E.

„Vyhrát titul nebo pohár je lepší, ale pro kluky, kteří toho tolik nezažili, je to výjimečné. Věřím, že se jim bude dařit ve třetí lize, ať už se mnou, nebo beze mě. Hodně jim to přeju,“ vykládal Pospěch po nedělním vítězném zápase s Jeseníkem.

Zbyněk Pospěch (34 let) V české první lize hrál za rodnou Opavu, Slovácko, Liberec, Brno, Slavii a Duklu, jednu chvíli patřil i Spartě. S Libercem získal v sezoně 2005/06 mistrovský titul, do rekordních análů české ligy se zapsal čtyřmi góly v jednom zápase - jako pátý hráč historie je dal v mači Dukly s Olomoucí. V cizině nastupoval za norský Odd Grenland, slovenskou Artmedii Petržalka a německou Energii Chotěbuz.

Po jeho skončení se vrhl se spoluhráči do víru postupových oslav. „Je to příjemné. Jsem rád, že se to povedlo, a zvláště kvůli klukům. Jsou perfektní, skromní. Prožil jsem tady pěkný půlrok. Dostávám hodně prostoru, to mi vyhovuje,“ pochvaluje si opavský odchovanec, který se za necelý půlrok prostřílel na páté místo kanonýrů soutěže.

Od útočníka jeho formátu se branky čekají a Pospěch svoji meziříčskou misi splnil. „Kdybych jich vstřelil pět, každý by řekl, že je to špatný tah. Třináct je dobré číslo,“ je spokojený se svojí dosavadní produktivitou a děkuje spoluhráčům.

„Góly nepatří mně, ale všem. Dřou na mě, moc toho nenaběhám,“ směje se Pospěch, který Jeseník dorazil dvěma zásahy.

Do meziříčské party rychle zapadl. „Nechci mistrovat, ale od té doby, co jsem přišel, se kluci zvedli. Někteří ukázali, že mají na vyšší soutěž,“ míní borec, který prošel v Česku sedmi prvoligovými týmy a s Libercem získal titul.

Sám už na nejvyšší mety nemyslí. „Mám 34 let, nic velkého už to asi nebude,“ odpovídá na otázku ohledně svého příštího angažmá. „Nějaké nabídky jsou, ale nechci spekulovat, dokud to není na stole. Může se stát, že zůstanu v Meziříčí,“ připouští.

Už v létě odmítl druholigový Sokolov, na podzim se aspoň udržoval ve futsalové soutěži.

„Připravoval jsem se sám, čekal jsem, že možná něco přijde. Každý zná moje spory s asociací,“ připomněl, že dozvuky jeho devět let starého přestupu z norského Odd Grenland do slovenské Artmedie Petržalka pořád řeší arbitrážní komise. Jednu dobu mu kvůli tomu disciplinárka dokonce zastavila činnost. „To tomu také moc nepřidalo.“

Za meziříčskou štaci je tak s odstupem času rád. A poslední tři kola si chce užít. Co bude dál, se uvidí potom. Kdyby setrval u soutoku Bečev, v klubu třetiligového nováčka by byli jenom rádi. Pospěch je pořád gólová jistota.