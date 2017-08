Lička, Kincl, Dosoudil. Divizní Zbuzany jsou týmem s velkými jmény

Jedním z nejzajímavějších účastníků jistě budou Zbuzany, nováček divizní skupiny C, v jehož kádru figuruje řada zajímavých jmen.

I když bývalý reprezentant Radek Šírl v klubu skončil, fanoušci se mohou těšit třeba na Maria Ličku, Marka Kincla či Radka Dosoudila. „Kádr jsme vhodně doplnili, po loňském postupu určitě neoslabíme,“ ujišťuje prezident klubu Josef Huňáček.

Co říkáte vašemu zařazení do skupiny C? Říká se, že je nejsilnější, navíc to máte docela daleko k soupeřům.

Víme, co nás čeká. Samozřejmě to oproti loňské sezoně bude pro nás jako pro nováčka změna. Ale teď je brzy na hodnocení síly soupeřů, to ukáže až čas. I když se říká, že skupina C je silná. Někteří soupeři jsou poměrně blízko, ale určitě se i několikrát projedeme dál. Ale to už k tomu patří.

Panuje v klubu spokojenost s průběhem letní přípravy?

Proběhla přesně tak, jak jsme si představovali. Posily se opravdu jeví jako posily, odehráli jsme nějaká přátelská utkání, prohra 2:3 s třetiligovým Pískem v prvním kole poháru ukázala, že s našimi soupeři budeme schopni hrát.

Prozradíte vaše ambice pro premiérový divizní ročník?

Čekají nás hodně těžká utkání. Teprve prvních pár kol ukáže, jak na tom doopravdy jsme. Zatím by asi bylo předčasné určovat si nějaké cíle, ale samozřejmě nechceme spadnout zpátky do kraje.

Jak se vám v týmu daří skloubit slavná jména s ostatními hráči?

V tomhle není sebemenší problém. Tým má svou kvalitu. I fotbalisté, co nehráli první ligu, mají své zkušenosti. Nikdo si tu na nic nehraje, v kabině je dobrá parta.

Chodí hráči s ligovou minulostí pravidelně na tréninky?

Ano, na trénincích bývá tým v plném počtu, žádné hvězdné manýry tu nejsou. Naopak Marek Kincl, Mario Lička, Kamil Čontofalský a další jsou mladším spoluhráčům příkladem. Chovají se jako profesionálové, jejich morálka je skvělá.

Zajímá vaše hvězdná sestava i fanoušky na hřištích soupeřů?

Určitě jsou pro fanoušky zpestřením. Chodí se na ně dívat i lidé z okolí. Každého baví se koukat na hráče s takovými zkušenostmi. Na hřištích ostatních týmů to je individuální, příznivci se chodí dívat na svůj mančaft a při tom vidí i naše hráče. Ale ano, někdy se stane, že svému soupeři zvýšíme návštěvu.

Setkali jste se soupeřem, který měl v týmu také známá jména?

Ano, ale ne v takovém počtu, většinou jeden či dva exligoví fotbalisté. Pro soutěž je to úžasné.

Mario Lička teď v létě nastřílel šest branek v jednom utkání. Má opravdu tak úžasnou formu?

Mario je hráč, který by mohl z fleku hrát i vyšší soutěž, než teď hraje. Stoprocentně je ten nejlepší, kterého teď v týmu máme.