Další brněnská posila? Čeká se, jak je na tom útočník Litsingi

„Udělat takové hráče za tak krátkou dobu nebylo vůbec lehké a jsem rád, že se to povedlo,“ oznamuje brněnský trenér Svatopluk Habanec. „Ale je potřeba, aby zůstali všichni zdraví, což se stát nemusí. Pokud by jakýmkoli způsobem vypadli Škoda nebo Řezníček, byl by to problém,“ zmiňuje kouč své hlavní útočné trumfy.

I proto by Zbrojovka ještě jednoho muže do ofenzivy ráda přidala. A je možné, že jej objeví ve vlastních řadách. Po podzimním zranění se totiž v nadějné formě vrátil konžský křídelník Franci Litsingi, který ve dvou duelech přípravné Tipsport ligy nastřílel tři góly a čiší z něj radost ze hry.

„Když ho hráči zapojí do kombinace, je to v pořádku. Když je dlouho bez míče, tak jde trošku do nervozity,“ upozornil Habanec. „Ale hlavně je třeba neustále dbát na jeho zdravotní stav, který není úplně stoprocentní.“

V tomto týdnu se hodlají v Brně rozhodnout, zda si Litsingiho nechají, nebo jej pustí. Pokud zůstane, další novice už zřejmě Zbrojovka shánět nebude, i když si Habanec ponechal „okénko“.

V nejbližších dnech má být také konečně jasno o osudu kanonýra Michala Škody, jehož údajně lanaří druholigové německé Aue.

„Buď se to nějak vyvine příští týden, nebo není co řešit,“ prohlásil v sobotu majitel brněnského klubu Václav Bartoněk. „Dostali jsme maily ze dvou klubů, které jsme vyzvali k jednání, ale z jejich strany nepřišla žádná reakce,“ dodal.

Co se týče přípravy, Zbrojovka v sobotu remizovala s druholigovou slovenskou Skalicou 3:3. „Někteří hráči musí přidat, aby byli víc konkurenceschopní, protože v některých momentech se prezentují až bázlivě a ustrašeně,“ podotkl Habanec.