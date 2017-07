Kreativitu brněnských fotbalistů vylepší hbitý Nizozemec

Třiadvacetiletý křídelník v Brně podepsal dvouletou smlouvu. „Vyznává technický holandský fotbal. Má něco jiného než naši hráči, zejména co se týče technických dovedností,“ přiblížil trenér Svatopluk Habanec.

Fortes už za sebou má působení v Turecku či Finsku, loni hrál za rezervu nizozemského ligového celku Vitesse Arnhem. Do Brna dorazil hned na startu přípravy a svým dravým projevem připomíná Nigerijce Ashirua, jehož Zbrojovka přivedla v zimě.

„Řekl bych, že Ashiru je vyloženě rychlostní typ, zatímco Fortes je vyloženě technický typ. Neříkám, že je pomalý, ale není to taková střela,“ porovnal Habanec, který se bude snažit svou novou posilu naučit týmovější pojetí. „Potřebujeme, aby měl míň doteků s míčem a dával rychlejší centry. Ale určitě mu nebudeme bránit v kreativitě, která ho zdobí v soubojích jeden na jednoho. Proto ho tady máme.“

Fortes je po záložnících Pilíkovi s Kratochvílem a zmíněném Koném čtvrtou novou tváří Zbrojovky. Ta ještě vyhlíží případné hostování z trojice nejlepších českých klubů. „Většina týmů je teď na soustředěních, takže by to eventuálně mohlo být last minute,“ podotkl Habanec.