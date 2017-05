POHLED: Bez ambicí vzhůru do průměru. Tak se dělá fotbal v Brně

Stabilní místo fotbalového Brna je totiž v ligovém průměru až podprůměru. Fanoušky, hráče i pracovníky klubu takové tvrzení může nakrknout, ale fakta hovoří jasně: od roku 2000 zakončila Zbrojovka sezonu v lepší ligové polovině pouze třikrát. Pro zopakování ještě jednou: za posledních 17 sezon se Brno jen ve třech případech vešlo do 8. místa!

Představa, že by se mělo pravidelně bít v ligové špici, vychází pouze z nostalgie, možná z pocitu velikosti města. Jenže od konce slavné éry v roce 1981 nakoukla Zbrojovka do opravdového evropského poháru (nepočítám už neexistující doplňkovou soutěž Intertoto) pouze ve dvou ojedinělých případech.

Brněnský trenér Svatopluk Habanec

Zapomeňte tedy na romantickou ideu Brna prohánějícího ligové favority. Letošní sezona, zakončená na 11. pozici, byla pro Zbrojovku vlastně typická. Skoro se totiž zdá, jako by klub postrádal jakékoli vyšší ambice. A posledních pár měsíců nabídlo hned dva vzorové příklady tohohle přístupu.

Asi vám neunikly ódy na zlínskou pohádku, v níž skromný klub díky úspěchu v MOL Cupu pronikl do hlavní fáze Evropské ligy a kromě těšení se na slovutné soupeře dumá, jak naloží se sedmdesátimilionovou prémií. Vězte, že na jeho místě mohla být s trochou štěstí klidně Zbrojovka. To by však před čtvrtfinále na půdě druholigové Opavy nesměl kouč Habanec nechat doma klíčové záložníky Poláka se Zavadilem.

Proč, to není jasné nikomu.

Zápas se hrál v reprezentační pauze, takže síly Brna neždímal žádný nahuštěný program. Přesto tým místo usilování o postup mezi poslední čtyři celky soutěže svou snahu zabalil předem a bez dvou veteránů duel nepochopitelně odflákl.

Ani budování kádru nenaznačuje, že by Brno mělo pochodovat vpřed. Když už loni tým díky trenérskému stratégovi Kotalovi vylétl na 6. místo, opíral se především o všudybyla Košťála v obraně, dravce Hyčku na křídle, maestra Zavadila uprostřed pole, objeveného kanonýra Škodu pod hrotem a neúnavného bijce Řezníčka na něm.

Až Zbrojovka vstoupí do příští sezony, z téhle pětky nezbude v týmu ani jeden. Košťála vyhnal kouč Habanec, Hyčka radši zvolil Teplice, Škoda si vytrucoval odchod do ciziny, Zavadil se rozhodl pro návrat domů a Řezníčka nejspíš přetáhne (skutečně ambiciózní) Plzeň.

Hlavní strůjce nejlepšího ligového výsledku za poslední roky si tak Brno nechalo rozutéct a v létě může začít znovu od nuly. Tak, jak to průměrní bez ambicí dělají.