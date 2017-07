Posílili, nebo oslabili? Jsem zvědavý, jak se změní klima, říká Habanec

Fanoušci Zbrojovky už mohou kupovat lístky na lákavý mač s Baníkem, kterým za dva týdny započne celá liga.

Brněnské fotbalisty dnes v Nitře čeká poslední příprava před odjezdem na herní kemp do Kaprunu.

A kádr už má jasné ligové kontury. Kádr, který se přes léto opět nápadně proměnil. „Pevně doufám, že náhrada je odpovídající tomu, co chceme koncepčně produkovat,“ poví kouč Svatopluk Habanec.

Zastoupit dlouholetého vůdce Zavadila, ofenzivního spasitele Řezníčka a další nebude pro Zbrojovku snadná úloha.

Tím spíš, že se o to mají pokusit nováčci, kteří (s výjimkou Pilíka) nejsou příliš nebo vůbec ošleháni ligovými bitvami.

Na jejich počínání v ostrých zápasech si musí odborníci a fandové ještě chvíli počkat. Zaznamenáníhodné však je, že poprvé pod Habancovou nadvládou Zbrojovka v přestupním termínu mocně nevyzbrojila.

Přestupová období v Habancově éře Léto 2016

Vybrané příchody: Polák, Litsingi, Štohanzl, Kijanskas, Vraštil.

Odchody: Keresteš, Zoubele, Košťál, P. Buchta.



Polák, Litsingi, Štohanzl, Kijanskas, Vraštil. Keresteš, Zoubele, Košťál, P. Buchta. Zima 2017

Příchody: Jablonský, Pavlík, Ashiru, Tašči*.

Odchody: Hyčka, Škoda*, Lacko, Pašek.



Jablonský, Pavlík, Ashiru, Tašči*. Hyčka, Škoda*, Lacko, Pašek. Léto 2017

Příchody: Pilík, Kratochvíl, Koné, Fortes.

Odchody: Zavadil, Řezníček, Tašči, Litsingi, Štohanzl**

* Změnili dres v průběhu soutěže.

** Klub s ním už nepočítá.

Jako by v Brně usoudili, že protřelá jména jako Litsingi nebo Štohanzl nemusí být zárukou úspěchu. A nejnovější akvizice ani nemusely zatížit klubový rozpočet. „Není to nějaká úspornější varianta. Třeba Pilík byl velice nákladný transfer,“ podotýká Habanec, jenž do Brna zlákal i plzeňského mladíka Kratochvíla a nechtěného forvarda Koného ze Slovácka. „Byla to věc, která se naskytla. Slovácko Koného vyautovalo a my jsme reagovali. Znám ho a mám v něho důvěru. Doufám, že nám ji vrátí,“ sděluje brněnský trenér. „A Kratochvíl je hráč se vzestupnou tendencí ve výkonnosti.“

Do zkompletování kvarteta akvizic zbývá doplnit Nizozemce Alvina Fortese, jenž v Brně uspěl na testech. „Když nám bude přát štěstí a bude se nám dařit, rád bych se s mým novým týmem kvalifikoval do Evropské ligy,“ vyhlásil 23letý křídelník v prvním rozhovoru pro klubový web.

Odvážná slova, nebo jen bláhové snění? „Jedna koncepce je nastavená dlouhodobě společně. Ta krátkodobá je, abychom se pohybovali ve středu tabulky,“ připojuje se s trochu realističtější vizí Habanec. „Další důležitá věc je, abychom před domácími fanoušky sbírali víc bodů,“ uvědomuje si kouč Zbrojovky, která po záchranářských starostech uplynulý ročník zakončila na jedenácté příčce.

Vylepší Brňané umístění? Anebo se v Králově Poli budou se soupeři mydlit o holý ligový život? „Nějaké sdělení, cíle a reálnost cílů dáme po soustředění v Kaprunu. Nemám důvod předbíhat událostem,“ oznamuje šéf Zbrojovky Václav Bartoněk.

Odchod opor a fakt, že fotbalová veřejnost Zbrojovku rozhodně nepasuje mezi mančafty, které by měly čeřit popředí tabulky, by mohly být paradoxně výhodou. Neokoukaný projev, a především žádný tlak by Zbrojovce, která v úvodních ligových kolech ani nenarazí na žádného věhlasného soupeře, mohly vyhovovat.

Zatímco loni Habanec směle hovořil o útočnější a líbivější podívané, nyní výraz „ofenzivní“ zařazuje do škatulky zakázaných slov. „Ježišmárja, to už nemůžu říkat!“ vyhrkne. Sám už v průběhu minulé sezony několikrát zmínil, že jeho (nenaplněné) vize mu byly několikrát omláceny o hlavu. „Možná nějaké změny v našem systému a hře budou okaté,“ říká. „V útočné fázi bychom mohli mít o jednoho hráče v šestnáctce víc než loni,“ naznačuje Habanec.

Jaká bude Zbrojovka v Habancově roce dva? Posílila? Oslabila? „Spíš jsem zvědavý, jak se v kabině změní klima,“ přiznává následovník trenéra Kotala. „Pavel Zavadil nebo Kuba Řezníček šéfovali nejen hru. Je potřeba, aby se po nich zapojilo víc hráčů do šéfovských rolí,“ přeje si Habanec. Role lídrů by se měli podle jeho představ chopit brankář Melichárek, stoper Pavlík a záložníci Polák s Pilíkem.

Zkušené osazenstvo v šatně by mohl rozšířit i Michal Škoda, jemuž končí hostování v Lilleströmu. Návrat 29letého útočníka do Brna se jeví jako reálný. Méně pravděpodobné je jeho setrvání v Norsku, na vytáhlého blonďáka se poptával i ligový rival ze Zlína. „Každý den je to jinak. Na papíře je datum 24. července, mezník je ale neděle. Po ní se dá říct, že to bude takhle a takhle,“ přiblížil šéf Zbrojovky, která dnes proti Nitře bude usilovat o první výhru v přípravném období. „Doba krátkých zápasových pasáží a zkoušení už byla. Musíme se soustředit na to, že za 14 dní hrajeme ligu,“ velí Habanec.