Dortmund a jeho zázračný chlapec. Je mu dvanáct a střílí góly za dorost

Předpovídá se mu velká budoucnost, ale podobné závěry jsou většinou předčasné. Vždyť v listopadu mu bude teprve třináct... Co když za dva roky ho fotbal přestane bavit?

Současnost je však pro rodáka z Kamerunu nádherná. O víkendu nastoupil v dorostenecké lize do sedmnácti let a proti Unterrathu (3:0), klubu z düsseldorfského předměstí, dal dva góly.

První krásnou individuální akcí přes obránce a dvacetimetrovém sprintu, druhý z penalty. Tu sudí odpískal po faulu na něj, když ve vápně kličkoval mezi dvěma protivníky.

Zázrační chlapci ve fotbale dnešní doby Švédský útočník Alexander Isak v šestnácti nastoupil za jedenadvacítku, letos v lednu ho z AIK Stockholm koupil Dortmund a krátce poté debutoval za švédské národní mužstvo. Teprve v září mu bude osmnáct. Norský útočník Martin Ödegaard už v patnácti debutoval v prvním mužstvu země, koupil ho Real Madrid. V minulé sezoně, když mu bylo osmnáct, na hostování v Heerenveenu odehrál šestnáct ligových zápasů a jednou skóroval. Třináctiletý drobný záložník Karamoko Dembele, hrající za akademii Celtiku Glasgow, trénoval s áčkem a hrál za dvacítku.

Na svůj věk je Moukoko neobvykle robustní, rychlý, atletický. Nepoznali byste, že je o tři čtyři roky mladší než spoluhráči. Ale je mu opravdu dvanáct?

Pochyby se před sezonou pokusil vyvrátit jeho otec Joseph, který v Německu střídavě žije od devadesátých let minulého století.

„Když se kluk v Kamerunu narodil, hned jsem ho v Yaoundé na německém konzulátu nechal zapsat, aby mu vystavili německý rodný list,“ citoval otce nejčtenější německý deník Bild. „A hlavně starší být nemůže, když jeho matce Marii je teprve osmadvacet.“

Youssoufa Moukoko do svých devíti vyrůstal v Kamerunu, poté se přestěhoval do Německa. Začínal v přípravce St. Pauli. O jeho fotbalovém talentu se brzy vědělo i mimo Hamburk. Mezi několika zájemci si loni vybral Dortmund.

V minulé sezoně nastupoval za výběr do patnácti let, ačkoli mohl hrát ještě za ten do třinácti. V jedenadvaceti zápasech dal třiatřicet branek.

Když se pak v klubu rozhodli, že ho přeřadí do „sedmnáctky“, jeho trenér Peter Wazinski předpovídal: „I za ní je schopen dát minimálně dvacet gólů za sezonu.“

Nakročil k tomu dobře, v prvním utkání dal dva góly, do konce základní části zbývá ještě pětadvacet utkání. To jméno si zapamatujte, třeba bude za čtyři pět let v bundeslize.