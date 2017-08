Zase nula. Karvinští fotbalisté mají šance, ale nedávají góly

„Zase jsme z brankáře soupeře udělali gólmana týdne,“ povzdechl si karvinský útočník Tomáš Wágner, který měl první velkou šanci, když k němu proletěl centr Štepanovského. Jeho hlavičku brankář Kolář reflexivně vyrazil nohou na brankové čáře. „Snažil jsem se jen roztáhnout a Wagi mě naštěstí trefil do nohy,“ prohlásil Ondřej Kolář.

„Hrajeme hezký fotbal, ale prostě nedáváme góly,“ povzdechl si Wágner. Kromě šancí parádně pod břevno stříleli Janečka a dvakrát Budínský, který snad ani lépe vypálit nemohl... „Asi to šlo kopnout lépe, když gólman balon vyrazil,“ prohlásil Lukáš Budínský. „Těch nevyužitých šancí už je moc. Lehce se to řekne, ale musíme se zaměřit na zakončení.“

Nejlepší karvinský střelec minulých dvou sezon Budínský se vrací do sestavy po zranění kolena. Proti Liberci šel do hry v 61. minutě. Příště, za čtrnáct dní v Praze proti Spartě, by už mohl být v základu.

„Je to druhá prohra 0:1 za sebou a se stejným scénářem,“ připomněl karvinský trenér Jozef Weber duel ve Zlíně. „Mužstvu nemám co vyčíst, podalo velmi slušný výkon. Jen ty šance neproměňujeme.“

Zatímco Karvinští měli nejméně čtyři, Liberečtí dvě a jednu využili, když na pravé straně zůstal úplně volný Coufal. „Nepřekvapilo mě, že jsem sám,“ podotkl. „Věděli jsme, že Eismann se hodně stahuje ke stoperům a Kalabiška musí za něj bránit.“

Karvinští dosud v první lize nedali Liberci ani jeden gól, neprosadili se proti němu ani v minulé sezoně.

„Asi mě tady už neradi vidí,“ řekl liberecký trenér Jindřich Trpišovský. „S Karvinou jsem neprohrál snad šest zápasů za sebou, když beru i naše zápasy se Žižkovem. Je mi Karvinských líto, protože tady je výborné fotbalové prostředí, dobrá atmosféra a domácí měli více šancí, byli lepší, jenže prohráli. Nás držel v zápase brankář Kolář.