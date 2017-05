Vízek: Pelta tak dopadnout musel. Kubíček: Věřím, že z toho vyjde čistý

Redakce MF DNES se v pátek pokoušela kontaktovat několik členů výkonného výboru, ti se ale až do pondělního zasedání nechtějí ke kauze vyjadřovat.

Promluvil naopak bývalý reprezentant Ladislav Vízek, předseda představenstva prvoligových Teplic Pavel Šedlbauer, bývalý místopředseda svazu Jiří Kubíček a předseda sdružení, které bojuje za očistu fotbalu Lukáš Říha.

Jak vnímají Peltovo zadržení a jak vidí budoucnost českého fotbalu?

Ladislav Vízek, bývalý reprezentant

„Boží mlýny zafungovaly. Ale ještě horší by bylo, kdyby místo Pelty teď byl předsedou pan Berbr. Už takhle fotbal ztratil skoro všechen morální kredit a kdyby se ještě uvažovalo o Berbrovi, tak kde to jsme? To nejde. Je potřeba volby odložit, dát hlavy dohromady a navrhnout něco rozumného. Třeba se povede složit novou fotbalovou vládu, když už nefunguje ta politická... Ivan Hašek mi nedávno říkal: Neboj se, Láďo, ono to jednou praskne. Ten lišák to tušil. A proto jako předseda skončil - říkal, že s takovými lidmi se fotbal dělat nedá.

Já jsem tohle Peltovi nepřál, i když jsem mu v poslední době nefandil. Ale dělal, že je nedotknutelný, arogance moci byla zřejmá, asi tak dopadnout musel. Je to ostuda, hanba a udělal si jí sám. Změnil se z normálního bafuňáře ve velkého bosse. Kdo chce moc, tak takhle skončí, a drtivá většina národa mu to přeje. Může si za to sám a basta. A kdo místo něj? Docela bych souhlasil s tím, co navrhl pan Tvrdík - aby to vzal Jiří Šimáně. Rozumný, klidný chlap, fotbalu rozumí. Ale musel by vyměnit všechno, protože ty kraje jsou průšvih. Jestli bude přece jen kandidovat Pelta, tak ho ti jeho nohsledi zase zvolí. Dají mu do vazby psací stůl a bude to řídit odtamtud... Ale ne, to si nedovedu představit. To prostě nesmí nastat.“

Jiří Kubíček, bývalý místopředseda svazu

„Ctím presumpci neviny a pořád věřím, že se z toho Mirek Pelta dostane s čistým štítem. Pak ať si ho fotbalové hnutí klidně zvolí na další čtyři roky. Na poslední čtyři roky! Potom doufám, že už nastane období Čechů, Nedvědů nebo Šmicerů, kteří by mohli zužitkovat své zkušenosti a přinést svěží vítr. A pokud proběhne valná hromada bez Pelty? Napadá mě, že velmi silným kandidátem může být Petr Fousek, bývalý generální sekretář svazu, dnes delegát UEFA i FIFA. Předloni zvládl Euro jednadvacetiletých jako šéf organizačního výboru. Umí šest jazyků, je to fotbalový diplomat. Ideálnější jméno vlastně neznám.“

Pavel Šedlbauer, předseda představenstva Teplic:

„Několik let zpátky jsem prohlásil, že je to tady neprůhledný. A pokud se to prokáže, tak to jen potvrdí moje informace. Nevím, jak FAČR rozděloval dotace, ale mám informace od různých klubů z nižších soutěží, že se to opravdu rozdělovalo podle toho, jak byl kdo loajální při valných hromadách a volbách. Ale jsou to jen věci, které nemůžu doložit, které mi pouze někdo řekl. Když jsem ptal, proč to neřeknou veřejně, tak mi odpověděli, že se bojí. Že mají rádi jejich místní fotbal a ten, kdyby to zveřejnili, by bez peněz v tom jejich městečku nebo vesnici skončil.

Pan Pelta by v žádném případě už neměl kandidovat. Tahle kauza je je jen třešnička na dortu a můj názor je jasný: pan Pelta nemůže vést český fotbal. Výměna hlavy organizace nic nevyřeší. Ale kdyby přišel tvrdý manažer a šéf a vyměnil až do třetí úrovně celé vedení, tak potom by se mohlo skutečně něco pozitivního dít. Už mi říkali, že se nám kritika nějakým způsobem vrátí. Ale abychom začali hrát nějakou podivnou hru jen kvůli tomu, abychom hráli první ligu? To mi může být první liga úplně ukradená. V Teplicích zůstáváme kvůli mládeži, kdyby se totiž jednalo jen o A-tým, tak už tam naše firma dávno není. Ale máme sociální odpovědnost v regionu a nechceme poškodit tři sta malých dětí, co k nám chodí hrát fotbal.“

Lukáš Říha, předseda sdružení Čistý fotbal

„Je dobře, že se to děje a že snad existuje nějaká spravedlnost. Pokud je podezření, ať se vyšetří. A pokud se do toho paní Bradáčová zakousne, bude to ku prospěchu věci. Kdyby měl ale být předsedou pan Berbr, tak by bylo úplně hotovo... Všichni v okresech se ho bojí, ale úplně jisté to taky nemá.

Takže pokud seženeme dostatečný počet hlasů od okresů, představíme vlastního kandidáta. Osobně by se mi na té pozici líbili tři lidé: Markéta Haindlová, Petr Fousek a Marek Jankulovski, ale toho jsme zatím neoslovili. Pokud seženeme podporu, zřejmě bychom vyšli do voleb s Markétou Haindlovou. Víme, že kandidovat pořád může i pan Pelta, ale to by opravdu nebylo morální. Nevím, jak by pak chtěl své jméno očistit. Pro mě je to nesmysl.“