Hra o fotbalový trůn. Na startu nového ročníku Ligy mistrů jsou tři Češi

V červnu v Cardiffu jako první tým v novodobé historii titul obhájili, teď chtějí fotbalisté Realu Madrid vyhrát znovu. Jsou hlavní favorit, kterému mají stačit Barcelona, Bayern či enormně posílená Paříž St. Germain.

Liga mistrů Program prvního kola úterý 20.45

skupina A: Manchester United - Basilej, Benfica - CSKA Moskva

skupina B: Celtic - Paříž SG, Bayern - Anderlecht

skupina C: AS Řím - Atlético Madrid, Chelsea - Karabach

skupina D: Olympiacos - Sporting, Barcelona - Juventus středa 20.45

skupina E: Liverpool - Sevilla, Maribor - Spartak Moskva

skupina F: Šachtar Doněck - Neapol, Feyenoord - Manchester City

skupina G: Porto - Besiktas, RB Lipsko - AS Monako

skupina H: Tottenham - Dortmund, Real Madrid - APOEL

Právě Real bude hrát už na podzim s Dortmundem, Tottenhamem a APOEL Nikósií, přemožitelem Slavie, což je ze všech osmi základních skupin nejsilnější společnost.

Nabité jsou však i některé další skupiny. Potkávat se budou například Bayern, Paříž a Celtic či Atlético s Chelsea a AS Řím. Nebo Barcelona a Juventus, které se střetnou hned v úterý večer.

Půjde o reprízu posledního čtvrtfinále, v němž Katalánci nedokázali obranu Juventusu ve dvou zápasech překonat. „Nebereme to jako odvetu za loňskou sezonu, ale vyhrát samozřejmě chceme. Uděláme pro to všechno,“ slíbil brankář Barcelony Marc-André ter Stegen.

Za AS Řím by mohl poprvé nastoupit útočník Patrik Schick, pokud ho do hry pustí lehké zranění z tréninku z minulého týdne.

Dva další Češi Tomáš Vaclík s Markem Suchým hrají v úterý na hřišti velkého favorita skupiny A Manchesteru United. „Když jsem chytal v Basileji první rok, otevírali jsme Ligu mistrů na Realu Madrid. Teď jedeme na Old Trafford, takže asi nejnáročnější vstup do sezony, co můžeme mít,“ tuší český brankář.

Před třemi lety dostal na úvod Ligy mistrů v Madridu pět gólů, jeden vlastní od Suchého. „Vstup do soutěže bude hodně důležitý,“ doufá v lepší výsledek reprezentační jednička.

Manchester United je jedním z pěti anglických mužstev v Lize mistrů. Přitom v ní letos po dvaceti letech schází Arsenal a s ním i jeho brankář Petr Čech. Ten se na soupisce pro prestižní soutěž neobjeví po třinácti sezonách. Už loni si v ní ovšem nezachytal, protože celý rok jen kryl záda Kolumbijci Ospinovi.

Zkušenosti budou v Lize mistrů poprvé sbírat hráči Karabachu, který jako první ázerbájdžánský klub v historii postoupil do skupinové fáze. Ta se hraje od úterý 12. září do středy 6. prosince. Finále hostí příští rok v květnu ukrajinský Kyjev.