Druhá fotbalová liga začíná, na postup si věří Opava

Rychlý návrat mezi elitu by si přáli v Hradci Králové a Příbrami, kteří sestoupili.



Druhá fotbalová liga, kterou od loňska sponzoruje sázková kancelář Fortuna, má před sebou poslední sezonu před velkou změnou hracího systému, kdy do nejvyšší soutěže postoupí jen vítěz druhé ligy a týmy na druhém a třetím místě budou hrát baráž.

Opava se na jaře dlouho přetahovala o postup s ostravským Baníkem, nakonec však zůstala bod za velkým rivalem.



„Je to jedna z posledních šancí, jak se dostat do první ligy. Nechceme to nechávat na dva zápasy v baráži. Víme, že to je desetiprocentní šance, jak postoupit. Bohužel se to tak nastavilo,“ uvedl předseda představenstva Opavy Marek Hájek.

Jak to vidí bookmakeři V nadcházejícím ročníku druhé fotbalové ligy bookmakeři Fortuny favorizují v kurzu 2.3:1 slezskou Opavu a Hradec Králové (2.5:1). Sestoupit podle nich naopak mají nováček soutěže FK Olympia a Frýdek Místek.

Hradec v letní pauze přišel o několik opor. Například Tomáš Malinský odešel do Liberce, další záložník Daniel Trubač do Slavie a obránce Tomáš Holeš putoval do Jablonce na hostování s opcí. K „Votrokům“ zatím přišel pouze obránce Jiří Funda z Českých Budějovic.

„Z týmu budeme chtít dostat maximum, zároveň ale nebudeme největšími favority soutěže,“ konstatoval sportovní ředitel hradeckého klubu Pavel Krmaš. „Máme odhodlání si zase za rok zahrát první ligu, uděláme pro to všechno,“ dodal brankář Východočechů Radim Ottmar.

I v Příbrami po sestupu očekávaně došlo k výrazným změnám. Do prvoligových celků odešli brankář Aleš Hruška (Plzeň), obránce Martin Jiránek (Dukla) nebo záložníci Tomáš Pilík (Brno) a Jan Rezek (Teplice). Vzpruhou pro mužstvo nového trenéra Josefa Csaplára je pak návrat zkušeného kapitána Tomáše Zápotočného z Ostravy. K postupu do první ligy mají pomoci i Rudolf Skácel či Peter Grajciar.

„Nůž na krk, abych klub hned v příští sezoně dovedl zpátky do ligy, jsem nedostal. Ale postoupit chceme. Ovšem jistým způsobem hry. Dokážu rozlišit, na co máme a na co nemáme. Nebudu ale dělat body tím, že budu kazit fotbal,“ prohlásil Csaplár.

Jediným nováčkem sezony 2017/18 je Olympia Praha, nástupce Olympie Hradec Králové. Klub, který požádal o změnu názvu i sídla, bude své domácí zápasy hrát přechodně na Strahově.

Olympia se dostala do druhé ligy, protože vítěz ČFL Jirny se postupu vzdal. V MSFL odmítly posun o patro výš dokonce první čtyři celky, takže ve druhé lize zůstal Frýdek-Místek, i když v minulé sezoně skončil na patnáctém, sestupovém místě.