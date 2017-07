Olomoučtí fotbalisté nemají béčko, tak Yunise půjčili Znojmu

A jelikož potřebuje v 21 letech hlavně hrát a jelikož Sigma po postupu do nejvyšší soutěže musela přihlásit rezervní tým do Juniorské ligy, a zrušila tak své béčko, poslala urostlého hroťáka do druholigového Znojma k trenérovi Jiřímu Balcárkovi, bývalému sigmákovi. Podle informací MF DNES se kluby dohodly na půlročním hostování.

Yunis v minulé sezoně naskočil většinou jako střídající hráč do 20 zápasů, Sigmě pomohl s postupem dvěma góly.

I tenhle případ může potvrzovat kritické názory, že je lepší mladé hráče obouchat v B-týmech ve druhé i třetí lize než v juniorské soutěži, která je prakticky bez tlaku na výsledky. Jenomže už je zase pro prvoligové kluby povinná.

A Olomouc se po zvážení ekonomického hlediska rozhodla, že už nebude mít tým v Juniorské lize a béčko ještě ve druhé lize (pokud by Uničov, vítěz MSFL odmítl postup), nebo třetí lize jako dosud.

„My jsme do přípravy stáhli hráče z hostování, kteří byli ve druhé lize. Ať už je to Kalvach, Texl, Hýbl... Reference na ně byly velmi pozitivní,“ vysvětloval posun odchovanců do prvoligového áčka sportovní manažer Olomouce Ladislav Minář. „Tím, že jsme zrušili B-mužstvo, někteří kluci půjdou do okolních klubů. Nemáme obavy, že by neměli uplatnění. Postoupili jsme, a tak musíme mít juniorku. Dlouho jsme si hráli s myšlenkou, že bychom hráli s béčkem druhou ligu jako před dvěma lety, ale ekonomické stanovisko jednoznačně převážilo – nemůžeme si to dovolit.“

Olomouc tak do druholigových klubů kromě Yunise půjčila i odchovance Radka Látala (Pardubice), Jana Hladíka (Znojmo), Matěje Hýbla, Jana Kotouče a Jakuba Vichtu (všichni Vítkovice).