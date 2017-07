Jihlavští fotbalisté vyrazili do Rakouska. Vzali i Daníčka

Svěřenci trenéra Ivana Kopeckého stráví v městečku Bad Hall jižně od Lince celý týden a součástí jejich soustředění budou i dva duely s celky 2. bundesligy – SV Darmstadt 98 a 1. FC Heidenheim. K dispozici budou mít trenéři celkem 26 hráčů včetně dvou gólmanů.

Kádr FC Vysočina pro soustředění v Rakousku Brankáři: Hanuš, Rakovan

Obránci: Tlustý, Kryštůfek, Krejčí, Nový, Mišůn, Pecháček, Štěpánek, Rosa

Záložníci: Zoubele, Hronek, Fulnek, Novotný, Vitásek, Záviška, Daníček, Popović, Písačka, Vaculík, Urblík

Útočníci: Rabušic, Ikaunieks, Dvořák, Duba, Klíma Vyřazeni: Šerý, Vedral, Opluštil



Na cestu do Rakouska se s týmem vypravil nově také ofenzivní středopolař Nikolas Daníček, který posledních pět sezon odehrál ve druholigovém Varnsdorfu a do Jihlavy přišel v pátek původně jen na dvoudenní test. „Jsem strašně rád, že tady můžu být. Chtěl bych poděkovat trenérovi, že mi dal tuhle šanci. Je to vlastně moje první příležitost bojovat o první ligu,“ nechal se slyšet pětadvacetiletý fotbalista.

A jihlavský kouč Kopecký nakonec jeho testování oproti původním plánům prodloužil. „Nikolasovy herní schopnosti a přednosti dobře znám. Po jedné odehrané pětačtyřicetiminutovce však nemohu adekvátně zhodnotit jeho výkon. Myslím, že tam měl dobré pasáže, ale důležitá je souhra s týmem, která přijde až s časem,“ vysvětloval po sobotním souboji s Teplicemi, proč se rozhodl vzít Daníčka i na soustředění.

Jihlava nakonec v sobotním zápase prohrála 0:1, když jediný gól utkání vstřelil v samotném závěru první půle teplický záložník Admir Ljevaković. „Jsem zklamaný, že jsme prohráli. I v přípravných duelech jde primárně o výsledek,“ zlobil se Kopecký. „Nejprve jsme nedokázali pohlídat brejk soupeře a poté jsme neubránili rohový kop Teplic. Tohle se nesmí stávat. Závěr poločasů si musíme pohlídat jinak,“ dodal trenér.

Toho kromě porážky mrzelo i zranění Petra Nerada, který si poranil koleno, a do Rakouska s týmem tak včera vyrazit nemohl.