Trenére, postavte Hušbauera. Na hrot by čtenáři poslali Krmenčíka

Národní tým zahájí podzimní část kvalifikace o mistrovství světa 2018 utkáním s Německem, s úřadujícími mistry světa a vítězi nedávného Konfederačního poháru.

Sestava čtenářů na kvalifikaci proti Německu Podívejte se, jak hlasovali v anketě iDNES.cz

Jasnou jedničkou je podle fanoušků Tomáš Vaclík z Basileje, který tuto pozici zastává po Petru Čechovi, jenž ukončil reprezentační kariéru. Dá se očekávat, že Vaclíkovi bude důvěřovat i trenér Karel Jarolím.

Do obrany by čtenáři iDNES.cz postavili oba bundesligové beky - napravo Pavla Kadeřábka a vlevo by přes nohu hrál Theodor Gebre Selassie. Uprostřed defenzivy by pak nastoupili tradiční reprezentanti Marek Suchý a Tomáš Kalas.

Česko - Německo pátek 20.45 (Praha - Eden) rozhodčí: Sergej Karasev - Anton Averjanov, Tichon Kalugin (všichni Rusko)

Předpokládané sestavy, Česko: Vaclík - Kadeřábek, Suchý, Kalas, Gebre Selassie - Darida, Souček - Krejčí, Dočkal, Jankto - Krmenčík.

Německo: Ter Stegen - Kimmich, Rüdiger, Hummels, Hector - Kroos, Goretzka - Müller, Özil, Draxler - Werner.

Anketa ukázala, že fotbaloví příznivci by v zápase s nejspíš nejlepším reprezentačním mužstvem současnosti vsadili převážně na známé, prověřené tváře, než na současné nováčky.

Do středu zálohy by k Vladimíru Daridovi, jenž získal nejvíc hlasů, poslali dva ofenzivně laděné tvůrce hry, kteří prošli Spartou i Slavií. Ano, Bořka Dočkala a Josefa Hušbauera, který se objevil až v dodatečné nominaci. Na krajích by měli soupeři zatápět italští legionáři Jakub Jankto s Ladislavem Krejčím.

Pozici na hrotu útoku by čtenáři svěřili plzeňskému Michaelu Krmenčíkovi, jenž má se šesti reprezentačními starty a čtyřmi zásahy víc zkušeností než debutant Jan Kliment.

Základní jedenáctka by tedy vypadala takto: Vaclík - Kadeřábek, Suchý, Kalas, Gebre Selassie - Krejčí, Darida, Dočkal, Hušbauer, Jankto - Krmenčík.

Jak sestavu složil trenér Jarolím, se dozvíme přibližně v 19.45, tedy hodinu před výkopem.