Fotbalová vláda jedná a řeší krizi, Lébr preferuje volby v termínu

Fotbal musí reagovat na situaci, kdy jsou obvinění asociace jako právnická osoba i přímo předseda Miroslav Pelta, který je navíc ve vyšetřovací vazbě.

„Situace je vážná, ale nejdřív se musíme seznámit se všemi informacemi,“ řekl člen výkonného výboru a majitel plzeňského klubu Tomáš Paclík, když před devátou ráno přicházel na mimořádné zasedání.

Výkonný výbor je jakási fotbalová vláda.

Asociaci v krajním případě hrozí zastavení dotací. Což by znamenalo významné ekonomické problémy, protože například jenom letos získá od státu přes 600 milionů korun.

„Sport je dlouhodobě podfinancovaný, fotbal také. Kdyby měl fotbal přijít o dotace, tak se vracíme na začátek, před budování akademií nebo sportovních středisek mládeže. Právě tahle dlouhodobá práce může třeba za osm let přinést silný národní tým. Tohle přerušit kvůli kauze... Nevím, co v tom bylo, ale vím, co vybudování akademií stálo práce,“ poznamenal člen výkonného výboru a donedávna spolumajitel olomouckého klubu Josef Lébr.

Tomáš Paclík Dušan Svoboda

Dalším problémem je blížící se volební valná hromada, která se má uskutečnit 2. června. Fotbal si má zvolit nový výkonný výbor včetně předsedy. Zatím jediným oficiálním kandidátem je právě Pelta, jenž podal přihlášku ještě před vypuknutím aféry. Ve hře je i odložení valné hromady na podzim.

„Máme nějaké stanovy. Momentálně je prvním místopředsedou Zdeněk Zlámal, takže očekávám, s jakými přijde návrhy. Já osobně bych preferoval, aby valná hromada proběhla, protože 30. června nám končí funkční období a nebylo by dobré, aby se to protahovalo,“ uvedl Lébr.

Času je ovšem málo. Termín pro podání přihlášek vyprší v pátek 12. května. Může fotbal znovuzvolit Peltu, přestože je ve vazbě?

„Je zatím ve vazbě. Nevíme, jestli bude ve vazbě i ve chvíli, až budou volby. Do 12. května se navíc může objevit nějaký nový kandidát. Mimochodem, podobná kauza tady už jednou byla, když byl obviněný František Chvalovský. Já jsem tehdy hlasoval proti jeho odvolání, protože ctím presumpci neviny. Těžko se předjímá, jak bych se k tomu postavit teď, protože zatím nemám dostatek informací.“ podotkl Lébr.

A pokračoval: „Celou dobu, co jsem ve výkonném výboru, vidím Peltovo pracovní nasazení, kolik sehnal pro fotbal peněz a co všechno se zlepšilo. Nelze jen říct, že je špatný, musíte vidět i ty klady. Teď se najednou vyrojilo hodně lidí, kteří říkají, že Pelta byl špatný, ale já sem chodil a viděl to jeho nasazení. Jestli tam bylo nějaké pochybení, nevím, ale možná se to dneska dozvím.“

Lébr byl jediný, kdo před mimořádným zasedáním výkonného výboru mluvil s novináři. Ostatní členové se zastavili maximálně na pár slov.

„Čekám na právní rozbor, se kterým se na jednání seznámíme,“ řekl první místopředseda Zdeněk Zlámal.

„Vyslechnu si informace,“ stroze uvedl Dušan Svoboda.

„Nevím, co bude. Mám stejné informace jako vy,“ přidal Miroslav Vrzáček.

Výkonný výbor jedná od devíti hodin. Jak dlouho mimořádné zasedání bude trvat, není jasné. Fotbalová vláda pak se závěry seznámí veřejnost na tiskové konferenci.