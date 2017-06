Vukadinovič: Sparta mi pomůže s občanstvím, reprezentaci se nebráním

Jednání se Slavií v zimě ztroskotala, nebál jste se podobného scénáře?

Vůbec ne. Sparta přišla s konkrétní a velmi dobrou nabídkou. V zimě se to hodně táhlo, řešilo, ale nad tím už nepřemýšlím. I jako cizinec jsem poznal, jak velká rivalita mezi kluby je, a protože jsem teď ve Spartě, soustředím se už jen na ni. Chci tady podávat dobré výkony.

Ty jste podával zejména na podzim, ale na jaře už se vám tolik nedařilo. Ovlivnily vás neúspěšné námluvy o přestup?

Asi jo. V té situaci jsem byl poprvé, měl jsem iks telefonátů, i různí agenti mi volali, motali mi hlavu, bylo toho prostě víc. Na druhou stranu jsem rád, že jsem si tou zkušeností prošel, teď už jsem někde jinde.

Ve Spartě. Velkém klubu, kde vás čeká tvrdá konkurence. Jste připraven?

Nepřemýšlím nad tím, začínám tu od nuly a konkurence k tak velkému klubu patří. Ve Zlíně od nás nikdo nic moc nečekal, ale proto přece fotbal hraju, abych byl ve velkém klubu, abych si to vyzkoušel.

Co vaše první dojmy z nového trenéra Stramaccioniho? Hodně se o něm mluví.

Od pohledu je vidět, že má respekt. Prostě trenér, který něco řekne a bude to platit. Zatím jsme měli jediný trénink.

Jaký byl?

Docela náročný, úplně jiný, než jsem od českých trenérů zvyklý.

V čem?

Pracovali jsme s míčem, za což jsem rád. U českých týmů to na startu přípravy není úplně obvyklé, spíš jsme vždy jen čtrnáct dnů běhali...

Na podzim se o vás mluvilo i jako o posile pro českou reprezentaci. Jak to vypadá s žádostí o občanství?

Zatím ne, ale pracuju na tom. Nevím přesně, v jaké je to fázi, ale jsem se Spartou domluvený, že mi s tím pomůže. A reprezentaci se nebráním, až budu mít pas, je to jen na trenérovi.

Do Sparty měl blízko i váš bývalý spoluhráč ze Zlína Jakub Jugas. Nakonec si vybral Slavii, bavili jste se o tom?

Spíš jen tak ze srandy. Prý mi zavolá a půjdeme v Praze na kafe. Navíc to mám blíž i za bratrem Miljanem, který působí v Boleslavi, jsem rád, že se zase budeme vídat častěji.