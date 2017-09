Nabídek přišla spousta, ale nad zlínskou jsem neváhal, tvrdí Vukadinovič

Byt v centru města přenechal Ibrahimu Traoremu, jeho místo v kabině zabral Adnan Džafič, s půlkou týmu se musel seznámit.

Během tří měsíců, kdy se Vukadin Vukadinovič zabydloval v pražské Spartě, se fotbalový Zlín razantně proměnil. Přesto je srbský rychlík rád zpátky mezi „svými“, byť jenom na hostování.

„Měl jsem spoustu nabídek z české ligy, ale když o mě projevil zájem Zlín, neváhal jsem,“ říká 26letý Vukadinovič, jenž v květnu přestoupil ze Zlína do Sparty.

Zlín jste si oblíbil, že?

Pro mě je lepší jít do mužstva, kde to znám a nemusím si na nic zvykat. Respektuju majitele klubu pana Červenku, manažera Zdenka Grygeru i trenéra Páníka. Zlín mě chtěl a to je pro mě podstatné.

Ale že budete po prázdninách zpátky, jste nečekal?

Bohužel se změnily okolnosti. Zranil jsem se a ztratil měsíc a půl. Poslední dva týdny trénuju naplno, ale mezitím přišli další noví hráči. Mohl jsem zůstat ve Spartě, ale jako obránce. Trenér Stramaccioni mi řekl, že mám předpoklady být nejlepším pravým bekem v lize. Dal mi dva dny rozmyšlenou.

Nedivil jste se, co ho to napadlo?

Dobře víte, jak je to s mým bráněním. (úsměv) Necítil jsem na tenhle post. Trénoval jsem beka, ale pořád jsem visel nahoře. Nechci v 26 letech měnit post a jít do něčeho, co nemám vůbec zažité. Nikdy jsem nebyl defenzivní hráč a nikdy ani nebudu.

Jak reagoval Stramaccioni?

Byl férový. Řekl mi, že je to jeho vize a že ji předal vedení klubu, které nemá nic proti. Musel to jenom probrat se mnou. Říkal jsem si, proč bych se měl měnit jenom kvůli tomu, že přišel někdo nový? Když jsem podepsal smlouvu, tak mi říkali, že mě berou jako první posilu, že budu hrát za Konatého. Myslím, že přípravu jsem měl povedenou, a když jsem hrál, podával jsem dobré výkony. Bohužel jsem se zranil, měli naspěch, potřebovali hráče na Evropskou ligu. Očekával jsem, že přijde jeden hráč, ale ne dva.

Je pro vás zklamání, jak to dopadlo?

Trochu ano. Ale beru to pozitivně. Hlavně, že je v pořádku noha, že tam není nic vážného. Jsem připravený a můžu hrát.

Má cenu vracet se do Sparty, když tam bude trenér Stramaccioni?

Mně uškodilo jenom to, že jsem se zranil. Kdybych se nezranil, udělali by možná jednu posilu, aby to měli zajištěné. I pokud tam trenér Stramaccioni zůstane, chci se vrátit. Ale budu si stát za svým, že jsem ofenzivní hráč. Proti slabším soupeřům by to možná vypadalo v obraně dobře, ale moje nedostatky v defenzivě by se určitě projevily proti silnějším týmům.

Kamarád Plavšič váš odchod na Instagramu obrazně oplakal. Zaregistroval jste jeho reakci?

Do kabiny jsem zapadl dobře, Plavšič je krajan za Srbska a hodně dobře se známe. Bylo mu to líto. Zlín není od Prahy kousek, takže se nemůžeme tak často vídat. Byl z toho smutný. Říkal jsem mu, že v zimě nebo létě se vrátím. Po půl roce si mě může Sparta stáhnout.

Proti němu jste si ale polepšil. Zlín bude na rozdíl od Sparty hrát Evropskou ligu.

Do Sparty přišla spousta nových hráčů a nešlo se hned sehrát. Chytli jsme navíc těžkého soupeře. Půlku kluků z Crvené zvezdy Bělehrad znám a věděl jsem, že nás nečeká nic lehkého. Je to škoda, Sparta patří do Evropy. Je tam obrovská kvalita. Věřím, že se Sparta sehraje a zase bude vítězit.

Zlín také v létě mocně posiloval a také není sehraný. Všiml jste si?

Viděl jsem jeho zápasy v Jablonci a na Dukle. Systém hry se změnil. Na Dukle jsem poprvé viděl, že míč držel častěji jiný tým než domácí. Zlín hrál dobře, ale jenom po šestnáctku. Mně sedělo, když jsme hráli na rychlý přechod do útoku. Je na trenérovi, co chce hrát. Pokud má hráče, kteří dokážou držet balon, proč ne. Uvidím, co po mně bude trenér chtít.

Prý s vámi počítá na hrot. To berete?

Nevadí mi to. Jsem ofenzivní hráč. Je mi jedno, jestli budu hrát zleva, zprava, nebo na hrotu. Už jsem tady zažil dost zápasů na hrotu, když byli všichni útočníci zranění. Cítil jsem se tam dobře.

Navíc na vašem postu pravého záložníka září Ekpai, za ním čeká na šanci Džafič, takže post útočníka je pro vás výhodnější, že?

Konkurence se nebojím, nebál jsem se ani ve Spartě. Dva roky jsme to ve Zlíně táhli ve 13 hráčích. Když po sezoně hráči odešli a přibyla ještě jedna soutěž, bylo jasné, že bude klub posilovat. I když jsem nečekal, že přijde tolik nových hráčů. Všude jsem ale zapadl dobře a polovinu kluků znám.

Jaká byla reakce spoluhráčů po návratu?

Prý musím znovu platit do kasy zápisné. Na konci minulé sezony jsem měl nedoplatky. Když přestupoval Jugy (Jakub Jugas) do Slavie, myslel jsem si, že mi to promine, ale neodpustil mi to.

Co jste říkal na los Evropské ligy?

Myslím, že je dobrý. Viděl jsem hrát Kodaň a bude to atraktivní soupeř. Znám tam pár kluků, psal jsme si s Pavlovičem. Lokomotiva Moskva je tradiční ruský klub, který je na špici. Trochu neznámá je Tiraspol, ale nebudou to žádní nazdárci, když se probojovali do Evropské ligy.

Co by bylo úspěchem pro Zlín?

Nechci říkat, že postoupíme, ale proč se o to neporvat. Nemáme co ztratit, můžeme jenom získat. Bude to nová zkušenost, šest atraktivních zápasů, budeme dobře namotivovaní.

Jak to máte s bydlením?

Momentálně jsem na hotelu, stejně jako když jsem přišel poprvé z Jablonce. Nevadí mi to. Poohlídnu se po volných bytech. Můj jsem přenechal Ibrovi (Traoremu). Je hezký a v centru, nepočítám, že mi ho vrátí. (úsměv)