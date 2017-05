Stačilo šest hodin a vstupenky na Spartu byly v Karviné pryč

„Věřím, že utkání bude vyvrcholením naší docela úspěšné nováčkovské sezony, i když po něm nás ještě čekají dvě kola,“ řekl karvinský trenér Jozef Weber.

Karvinští hostí Spartu v pátek od 20.15. „Bude to určitě svátek fotbalu a doufám, že pro nás i s příznivým výsledkem,“ podotkl Weber.

S Plzní (2:3) ani se Slavií (1:2) domácí fotbalisté neuspěli, byť podali jedny z nejlepších výkonů v sezoně.

„Těšíme se, že bude skvělá atmosféra, navíc už můžeme být teoreticky v klidu, když jsme zachránění,“ podotkl karvinský brankář Jan Laštůvka. „Jeden cíl, jímž byla záchrana, jsme splnili, ale máme další - skončit co nejvýše.“

Karvinští by měli proti Spartě nastoupit v nejsilnější sestavě, tedy i se záložníky Markem Janečkou a Janem Šislerem, kteří minule proti Slovácku (1:1) ze zdravotních důvodů chyběli. A do přípravy se už zapojil rovněž stoper Pavel Košťál.

„Trénovali všichni,“ řekl včera trenér Weber. „Ale teprve uvidíme, jak bude vypadat nominace na zápas a zdravotní stav hráčů.“

Weber a Laštůvka se shodují, že pro Karvinou je Sparta, byť je v lize třetí, mimořádně zajímavý protivník. „Tím je pokaždé pro takový menší klub, jako jsme my. Že má nějaké problémy, není podstatné. I fandové vnímají, že přijede nejslavnější český klub,“ uvedl Jozef Weber.

Ten ještě coby hráč získal se Spartou Praha dva tituly. „Ale to už je moc dávno,“ mávl rukou nad roky 1990 a 1991. „To si ani moc nepamatuji.“

V paměti mu ale utkvělo utkání, v němž hrál proti Spartě za Drnovice. „Skončilo 4:4 a byl to jeden z nejhezčích zápasů, jehož jsem se v kariéře zúčastnil.“

Bral by takový výsledek i nyní? „Hlavně ten fotbal bych bral, to by byl velký zážitek.“

Brankáři Laštůvkovi by taková přestřelka nevadila. „Góly nepočítám, klidně ať vyhrajeme čtyři ku třem. Ostatně teď dostáváme hodně branek, ale pro mě jsou hlavní body, ne nějaké nuly,“ řekl Jan Laštůvka.