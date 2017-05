Vyprodáno. Ve Zlíně lístky na finále poháru zmizely během odpoledne

Euforii z blížícího se fotbalového svátku však kalil fakt, že se nedostalo na každého. „Do prodeje šlo méně vstupenek, na poslední chvíli nám část z nich vzal svaz,“ hlásila jedna z prodavaček vstupenek, když otevírala pokladnu.

Zlín sice dostal od pořadatele utkání, jímž je FAČR, kolem 3 400 lístků, jenže to zdaleka nestačilo. „Byly tam rezervace pro členy, sponzory nebo partnery klubu, na všechny se nemohlo dostat,“ uvedl ředitel klubu Leoš Gojš.

Zlín se ještě snaží získat další vstupenky, část z nich by pak mohla být k dispozici v den zápasu na Andrově stadionu v Olomouci. „Řešíme to, snad se to podaří,“ řekl Gojš.

Opavský klub při prodeji lístků na finále upřednostnil majitele permanentních vstupenek, Zlín tak ale neučinil, což hodně příznivců kritizovalo. „Chtěli jsme vstupenky co nejrychleji distribuovat mezi fanoušky. V poledne nám je přivezli a už v jednu hodinu jsme je prodávali,“ konstatoval Gojš.

Jedním z prvních šťastlivců, kteří ve středu uspěli, byl Vladimír Johaník, nepřehlédnutelná postava mezi zlínskými fotbalovými příznivci. Dlouhovlasý chlapík chodí na zápasy zásadně ve světlém obleku a s kloboukem na hlavě. „Kdysi jsem si oblek koupil a zalíbilo se mi to, tak ho nosím furt,“ usmíval se Johaník.

Ve středu vyrazí s dalšími kamarády autobusem, který zdarma vypravuje zlínský klub. „Chceme, aby se u tohoto významného momentu sešlo co nejvíce fanoušků a vytvořili našemu týmu tu nejlepší atmosféru,“ vysvětlil sportovní manažer Zdeněk Grygera.

Zájem byl obrovský, kapacita už je naplněná. „Výborný nápad, těším se, jak si společně užijeme cestu,“ líčí Johaník. „Na výjezdy jezdívám tak pětkrát šestkrát do roka, často třeba do Prahy. Teď se hraje v dobrý čas (17.30 hodin) a v Olomouci, což je blízko. Přijede půlka Zlína.“

Klub nechal pro fanoušky udělat i speciální edici modrých triček k pohárovému finále v ceně 50 korun. K dispozici byla už ve středu a natěšení fandové je brzy vykoupili. Další trička se proto budou prodávat během sobotního prvoligového utkání s Jihlavou.

A proč modrá? Opava i Zlín vyznávají stejnou žluto-modrou kombinaci, proto se oba tábory dohodly - opavští příznivci mají na zápas dorazit ve žluté, zlínští v modré barvě.