KOMENTÁŘ: Zuří nám tu válka! hlásí český fotbal

I po páteční valné hromadě je FAČR bez hlavy. Tedy hlavu má, jenže Miroslav Pelta sedí už měsíc ve vazbě kvůli obvinění z podezřelého rozdělování státních dotací.

Nástupce nebyl zvolen a fotbal dál hazarduje. Veřejnou ostudu už dávno má, sponzoři se cukají a teď i evropská unie UEFA významně zamrkala. „To přece není možné, abyste nezvolili předsedu,“ apelovala před posledním volebním kolem Eva Pasquier, Slovenka, která v pražském hotelu Clarion dohlížela na volby jako host z UEFA.

Delegáti neposlechli.

Ne, za to skutečně nemůžou média, jak se paní Pasquier snažila absurdně naznačit ve své úvodní řeči po desáté ráno. Ještě v sedm večer nebylo hotovo. Fotbalová asociace se neshodne, co vlastně chce.

Částečně se aspoň vzbouřila proti praktikám místopředsedy Romana Berbra, který seděl uprostřed hlavního stolu s ostatními členy fotbalové vlády, čili výkonného výboru. Na Berbrově vůli, kontaktech a provázaných chapadlech moci v posledních dvaceti letech záleží, jak volby dopadnou a kam se fotbalová loď posune. Páteční volby nedopadly nijak, což je v celém tom průšvihu nepatrné plus. Teď je lepší nulový verdikt než špatný.

Ukázalo se, že ani Berbr není všemocný. Nepřesvědčil moravskou komoru, aby dala dost hlasů Martinu Malíkovi, kterého si vybral v ředitelské kanceláři dceřiné společnosti STES. Malík byl jasný favorit. V Čechách vyhrál na celé čáře. Na Moravě narazil. Překvapivě.

Moravská část se nezalekla a ve všech třech kolech podpořila zkušeného diplomata Petra Fouska, který pravil: „Vítěze nemáme a poražení jsou svým způsobem všichni.“

Konkurent Malík mohl těžko nesouhlasit: „Signál, který jsme dnes vyslali ke komerčním partnerům a UEFA, není pozitivní.“

V roce 2005 byla podobná situace. Kvůli (nebo díky?) fotbalovým řádům se musí shodnout obě komory. Tu českou má pod palcem bývalý estébák Berbr, jenž si dlouhodobě buduje pozici přes někdejší rozhodčí v okresních a krajských funkcích. Včera se zásadního zákulisního vyjednávání zúčastnil Jan Jílek, který píská nejvyšší soutěž a zároveň dělá předsedu Jihočeského svazu!

Abychom nezapomněli, moravská komora zůstává roztříštěná, protože nemá jasného vůdce. Ale včera si dupla. V závěrečné fázi nabídla kompromis: „Dáme hlasy Malíkovi, ale Berbr půjde od válu!“

Aspoň si uděláte obrázek, jak nebezpečně dlouhé má Berbr prsty. Návrh neprošel, Berbr místopředsedou pro Čechy zůstává a nestane-li se při podzimní mimořádné valné hromadě nic mimořádného, funkci pohodlně obhájí. Navzdory tomu, že mistrovská Slavia i nejbohatší Sparta budou hlasovat proti. Mají Berbra a jeho pověsti dost.

Byla to úmorná podívaná, která se občas měnila ve frašku, protože se třeba zjistilo, že vrchní členové 19 profesionálních klubů nemají zaplacené členské příspěvky. Kupříkladu Jaroslav Tvrdík, první muž Slavie, který tak hlasitě horuje, aby se fotbal zbavil Berbra. Schůzi na hodinu zastavit, příspěvky honem doplatit a může se pokračovat...

Mimochodem, před volbami Tvrdík pohrozil, že čínská společnost CEFC, kterou zastupuje, vypoví českému fotbalu sponzorskou smlouvu, pokud zvítězí Berbrův muž. Aby bylo jasno, mluvíme o desítkách milionů korun.

Morava se lekla. Čechy ne.

Šéf českého sportu Miroslav Jansta nakydal hnůj na ministerstvo školství a chválil fotbal, jak dobře to dělá. A fotbal dál čeká na spasitele. Skoro to vypadalo, že se čeká, až se otevřou dveře a do sálu s úsměvem vejde Miroslav Pelta a poví: „Co je? Jsem tady. Jedeme dál.“