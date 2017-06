Berbrovi dokážu čelit, říká kandidát na šéfa českého fotbalu Malík

Co vám na kandidaturu řekli vaši nejbližší? Ťukali si na čelo?

Reakce mojí ženy byla mírnější, než jsem čekal. Samozřejmě úplně nadšená nebyla, protože strkám hlavu někam, kde sviští kulky a kde můj obličej bude mediálně známý. V pozornosti médií si nelibuju.

Ale mluvíte svižně.

Jakmile padlo moje jméno poprvé, všem lidem v místnosti jsem řekl: Zbláznili jste se?! Jsem manažer, dělám obchod, marketing, nemám fotbalové kořeny a fotbalový přesah.

A přesto?

Když jsem prezentoval komerčním partnerům, že valná hromada proběhne navzdory tomu, že předseda Pelta je ve vazbě, unisono jsem slyšel: Dobře, ale nesmí to být podobná šaškárna, jakou vidíme v politice. A pak zazněla rada: Kandidát na předsedu by měl být takový, že nikdy nic nepískal, nevlastní žádný klub, není byznysově nijak zásadně spojený s fotbalovým prostředím.

Takže neutrál?

Svým způsobem. To byl okamžik, kdy jsem uznal: Už vlastně chápu, proč padlo moje jméno. Dušan Svoboda, šéf Ligové asociace a místopředseda Sparty, který mě přivedl do STES, mi jen potvrdil, že to není vyosené. A já, když se pro něco rozhodnu, je těžké se mnou viklat.

Chápu sponzory, kteří jsou nervózní z toho, do čeho investují.

Současný stav jim určitě nedělá radost. Na druhou stranu, fotbal je dost silný fenomén na to, aby dělali unáhlené akce nebo nějaká – nechci, aby to vyznělo špatně – populistická gesta. Partneři deklarovali svou podporu a teď mezi nimi nevidím nikoho, kdo by na první dobrou řekl: Miska přetekla, na shledanou, už nás to nezajímá.

Jak to tedy vidíte?

Asi takhle: My vám tu jednu šanci ještě dáme. Vy se jí chopte, a jestli to nepokazíte, zůstaneme s vámi.

To zní drsně a ještě víc logicky.

Aktuální situace je kritická. Nebál bych se to nazvat krizí českého fotbalu, ten popis na to sedí.

O post předsedy FAČR se utkají (zleva) Petr Fousek, Martin Malík a Libor Duba.

Na co si sednete vy, pokud dnes vyhrajete?

Jen tak si asi nesednu. Budu lítat od čerta k ďáblu a snažit se, aby se loď nepotopila. A pak se musíme snažit vrátit tu loď do kurzu, ve kterém ji chceme vidět. Až krize pomine, můžeme se začít zabývat dalším rozvojem fotbalu a navázat na to dobré, co se dosud podařilo realizovat. Teď se hlavně musí zajistit stabilní a předvídatelné financování pro FAČR.

Mluvíme o dotacích?

Jistě. Musíme najít model, ve kterém nebude prostor pro jakékoli manipulování. Ideálně a krát b rovná se tolik, to bude vaše a na shledanou. To by mělo platit vůči všem sportovním svazům. Fotbal se může opřít o členskou základnu. Klidně si umím představit, že vzniknou koeficienty, které ohodnotí jednotlivé sporty podle jejich náročnosti, a řekne se jasně: Šachisti mají tolik, plavci tolik, fotbalisti tolik, biatlon tolik. Neinvestiční dotace jsou jasné, hotovo. Ještě v únoru žádný ze svazů nevěděl, kolik peněz na letošní rok vyboxuje.

Co nabízejí kandidáti? Jsou tři. Libor Duba, Petr Fousek a Martin Malík. Jeden z nich se v pátek stane šéfem fotbalu. MF DNES a iDNES.cz přinese se všemi kandidáty (v abecedním pořadí) původní rozhovory.

Ve středu: Libor Duba

Ve čtvrtek: Petr Fousek

V pátek: Martin Malík

Takže vaše první cesta povede na ministerstvo školství, jehož šéfka Valachová podala demisi?

Trochu předjímáte, ale bude to jedna z prvních cest. Hlavní je vyvést fotbal z krize, bavíme se o finančních prostředcích, se kterými Fotbalová asociace počítala na rok 2017.

Vaše společnost STES může být v klidu, zato o pár metrů vedle, v nové budově asociace, vládne nervozita. Řadoví zaměstnanci nemají jistotu, že neztratí práci.

Ale pokud by důsledky byly fatální, týká se to i nás. Do určité míry jsem rád, že v obou barácích to lidé vnímají stejně. Že nejsme jako Titanic, který se potápí, a na horní palubě mezi VIP hosty se hraje, tančí a zpívá.

Těžko můžete tančit a zpívat, když se kolem voleb znovu točí jméno Berbr. On, bývalý estébák, se dlouhodobě kasá, že v zákulisí rozhoduje, kdo volby vyhraje.

Na to se mě ptali i minulý týden na schůzi moravské komory a odpovídal jsem: Vy volíte, pánové. Představují se vám tři kandidáti, znáte jejich přednosti a rozhodujete jen vy. Jestli se někdo s někým zná, baví, domlouvá, to je asi u každých voleb, ale já to nepřeceňuju. Navíc jsem požádal Rudolfa Řepku, generálního sekretáře FAČR, aby oslovil UEFA s prosbou o vyslání delegáta, který se za UEFA valné hromady zúčastní, což se stane.

Vám Berbrova pověst nevadí?

Věřím tomu, v čem spočívá moje přidaná hodnota. Jsem tři a půl roku v čele STES a dokážu Berbrovi čelit. Xkrát jsme měli rozdílný názor, ale když jsem přinesl věcné a logické argumenty, nikdy si nedupnul. Řekl: O. K., dobrý, klidně to takhle udělejte. Ale hlavně si uvědomte, že fotbal je na hraně. Není to Roman Berbr versus média a veřejné mínění, ale Roman Berbr versus média, veřejné mínění a ti, kteří nám pomáhají fotbal ekonomicky zajistit.

Myslíte, že té rovnici rozumí?

Velmi dobře, není jiná možnost. A je jedno, kdo ve volbách uspěje. Pokud někdo chytne fotbalovou pyramidu, otočí ji vzhůru nohama, zatřese s ní a vrátí zpátky na stůl, partneři to kousat nebudou. Ani stát! Zavřou se peníze do fotbalu a bude zle. Neumím si představit, že to je cesta, kterou si kdokoli z delegátů dovolí jít.

Dotazník Martin Malík Nejvyšší bod fotbalové kariéry?

Na výkonnostní úrovni nic. Jako kluk jsem měl vrchol na plácku za základní školou. Pokud jde o funkcionářskou kariéru, ve Slavii jsem necelé dva roky seděl v představenstvu. Největší fotbalový zážitek?

Vítězství a emoce, která je s tím spojená. Když řve celý stadion. Nejoblíbenější hráč?

Třeba bývalý slávista Karol Kisel, ten se mi líbil. Messi, nebo Ronaldo?

Ronaldo. Video ano, či ne?

Ano. Zpětné tresty za simulování ano, či ne?

Ano. Pyrotechnika v hledišti ano, či ne?

Ne.

Jak zní vaše motto?

Cesta pro fotbal! Chci ho dostat z krize. Nevím, jestli to může trvat šest osm měsíců. V posledních týdnech spím tak dvě hodiny, pak sebou tři hodiny mrskám v posteli a běží mi v hlavě film, co musím stihnout. Ale chci tomu projektu věnovat svoji energii. (potřetí zazvoní telefon)

Melodie z Kmotra, viďte?

Co jsem pracoval pro Warner Bros., jsem si vyzvánění nezměnil. Mám rád knihu i film. Tak mi prostě zvoní všichni. I manželka. (úsměv)

Jaké to bylo mimo fotbal?

Nevnímám svůj život podle branží. Mnozí filmaři na mě koukali jako na kacíře, protože jsem film nebral jako umění, ale jako produkt. Možná specifický, ale produkt. A zkuste někomu, kdo má pocit, že natočil umění, říct, že vy to vnímáte jako lahev s vodou, kterou je potřeba vzít a co nejlépe prodat.

Pochopil to i režisér Marhoul, se kterým jste spolupracoval?

Vašek to pochopil velmi dobře. Víte, filmařina je zábavní průmysl a fotbal je vlastně jeho součástí. Má svá specifika, ale řada věcí funguje jako v movie byznysu. Připravujete film, děláte mu kampaň, propagaci, pak ho prsknete do premiéry a on frčí svým životem. Ve fotbale je to podobné. Děláte přípravu, potřebujete přivést co nejvíc lidí, vystřelíte to a pak je to od určitého bodu marketingově mimo vaši kontrolu.

Nezkusíte být konkrétní?

MOL Cup, poslední finále poháru. Byl to svátek fotbalu mezi Zlínem a Opavou. Nebyl by, pokud by se odehrál v Praze, jak se plánovalo. Protože finále proběhlo v Olomouci, mohl být příběh silnější. Když je film dobře natočený, je to taky jednoduché. Je poměrně snadné přivést stovky tisíc diváků na Pána prstenů, ale zkuste to samé zvládnout s řemeslně dobře zpracovaným projektem, který nemá takový záběr.

Mluvíte o zábavním průmyslu, ale po revoluci jste byl u policie.

Kvůli ideálům a mladickému nadšení.

Kam jste to dotáhl?

Na staršího detektiva na kriminálce, na pražském prvním oddělení. Násilná trestná činnost. Vraždy, loupežná přepadení, znásilnění.

To musíte mít silný žaludek.

Když poprvé vidíte mrtvolu, otřese to s vámi. Pokud to vidíte podesáté, tak divné už vám to nepřijde.

Drsné.

Součást práce. Musíte za patology na pitevnu a sledujete, jak berou pilku na železo, aby se mohli kouknout do lebky. Medici se kácí a vám to nepřijde jako nic mimořádného.

Martin Malík

Tak radši zpátky k filmu. Co byl váš největší úspěch?

Uváděli jsme na trh trilogii Pán prstenů. Všichni byli skeptičtí vůči tomu, že by se z toho dal udělat takový sólokapr.

Co vaše firma na počítačové hry?

Asi patnáct let jsme se specializovali na adventury. Naše nejslavnější hra se jmenovala Posel smrti. Měli jsme přes milion prodaných kusů, ale to je hluboká historie.

Zato volba fotbalového předsedy je živá. Chtěl byste, aby ta funkce zůstala neplacená?

S penězi na tom nejsem tak, abych mohl fungovat nonstop a neplaceně. Aranžmá si představuju tak, že funkce předsedy by měla být neplacená, ale zároveň bych zůstal v představenstvu STES, což je honorovaná funkce.

Dřív jste pracoval pro Slavii, přitom čerstvý mistr ligy se postavil za vašeho konkurenta Petra Fouska. To není problém?

Čtu to tak, že Slavia se mnou nemá problém, ale preferuje jiné řešení.

Že byste kolegovi Fouskovi dělal generálního sekretáře?

Jsem manažer, v tom se cítím doma. Generální sekretář? To si moc nedovedu představit.

A vy šéf a Fousek sekretář?

To si představit umím.

Vsadil byste si, že vyhrajete?

Určitě. Otázka je, jak moc. Jmění bych neriskoval, nějakou stovku jo.